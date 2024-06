Bridgerton 3: chi è Michaela Stirling, possibile protagonista queer della serie

Se non volete avere spoiler relativi al finale di Bridgerton 3 e alle prossime stagioni, basati sui romanzi, non proseguite la lettura.

Per quanto tutti avessero ipotizzato che ci sarebbe stato uno tra Eloise e Benedict al centro di una storia d'amore queer, in questa stagione il tutto viene smentito e si fa luce sulla persona che realmente sarà al centro di questa storia: Francesca .

Come sappiamo Francesca si è sposata in questa stagione con John Stirling, quello che però ci dicono i libri è che un triste destino attende il ragazzo. John infatti morirà di li a poco, circa due anni dopo il suo matrimonio, lasciando Francesca in dolce attesa. La ragazza successivamente perderà il bambino che aveva in grembo, ma troverà il vero amore: Michael Stirling, cugino di John. Nei libri viene detto che Michael aveva iniziato a provare dei sentimenti per Francesca proprio dopo il loro prima incontro, sentimenti nascosti per rispetto verso il cugino.