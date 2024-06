Bridgerton 4: chi sarà il protagonista della prossima stagione?

La terza stagione di Bridgerton è finalmente arrivata su Netflix. Queste ultime puntate hanno portato avanti la storia di ben tre personaggi che hanno tutte le carte in regola per essere i prossimi protagonisti: Francesca, Eloise e Benedict. Ma quindi chi sarà il protagonista della stagione 4 dell'amatissima serie televisiva?

Bridgerton 4: Eloise, Benedict e Francesca si contendono la stagione

Vi invitiamo a non proseguire nella lettura dell'articolo in caso non aveste concluso la stagione 3 in quanto si terranno in considerazione alcuni degli avvenimenti degli ultimi episodi.

Benedict nelle scorse stagioni ha esplorato se stesso. Si è dedicato alla famiglia, ai fratelli e alla madre che tanto ama, ha avuto diverse amicizie, si è dedicato all'arte e anche all'amore. Ha sperimentato tanto, soprattutto in questa stagione con Tilley e i rapporti con la donna e Paul. Insomma, Benedict non sembra avere propriamente le idee chiare in queste stagioni, ma dopo avere sperimentato per diverso tempo anche per quanto riguarda la sua sessualità, potrebbe essere pronto per il matrimonio.

Anche Eloise ha sperimentato tanto nelle stagioni, si è chiusa in se stessa per diverso tempo, concentrata nelle letture e per niente interessata a ciò che accade nella società e tantomeno nel matrimonio. Prima della stagione 3 trovava piacere nella compagnia di Penelope e della sua famiglia. Nella terza stagione invece, cerca di mettere un passo avanti nella società, desidera fare nuove amicizie e stringe appunto un rapporto di amicizia con Cressida.

Questo rapporto di amicizia andrà a infrangersi nel momento in cui la ragazza fingerà di essere lady Whistledown, e Eloise sarà colpita dalla paura che la ragazza sfrutti il suo potere da finta autrice per gettare del fango proprio sulla sua amata famiglia. Alla fine di questa stagione ritrova man mano il suo rapporto con Penelope, ma nonostante questo, non sembra così tanto pronta a prendere lo stesso passo dell'amica: il matrimonio.

Francesca è invece una ragazza timida, interessata unicamente alla musica e al suo amatissimo pianoforte. Adora il silenzio, e perciò non vede l'ora di andar via dalla casa di famiglia, da lei considerata troppo rumorosa, nonostante l'affetto incondizionato provato per la madre, i fratelli e le sorelle. Non sembra essere interessata quindi ad un matrimonio d'amore come quello dei genitori e dei fratelli, forse anche perché è convinta di non poterlo trovare.

Prima si convince che la cosa migliore per lei sarebbe stata aspettare che la regina le presentasse un buon pretendente, ma poi incontra John e tutto cambia. I due, uniti dalla passione per il silenzio, condividono il desiderio di sposarsi il prima possibile e vivere insieme felici nella casa della famiglia di John, grande ma vuota in quanto il ragazzo è figlio unico. Alla fine della stagione riusciranno finalmente nel loro intento. Francesca è perciò già sposata a differenza degli altri due.

Bridgerton: cosa ci dice il finale della terza stagione?

Di seguito verranno esposte alcune ipotesi sui personaggi, in alcuni casi basate sui romanzi dai quali le diverse stagioni sono tratte.

Eloise

Alla fine della stagione 3, Eloise decide di chiedere il permesso a Francesca e John per poterli accompagnare nella loro casa in Scozia per un po'. La ragazza desidera allontanarsi dalla bolla londinese e crede che questo possa farle bene. Le possibilità per quanto riguarda la ragazza sono quindi due: nel primo caso potrebbe essere poco presente durante tutta la stagione 4, nel secondo caso potrebbe rientrare nella stagione 4 come una giovane donna cambiata e chissà cercare marito, o magari mettere le basi per una possibile coppia.

Francesca (SPOILER SUI LIBRI)

Francesca nella fine della stagione 3 si sposa con John e i due partono per la casa scozzese del ragazzo, accompagnati da Eloise e dalla giovane cugina di John. Ormai sappiamo che ogni stagione di Bridgerton ruota attorno ad una coppia e al matrimonio, ma in questo caso Francesca si è già sposata. Di cosa parlerà quindi la sua stagione?

I libri, e se non avete intenzione di conoscere spoiler relativi ai possibili avvenimenti futuri vi invitiamo a non proseguire nella lettura, ci dicono che John morirà poco tempo dopo (circa due anni) il matrimonio con Francesca. La ragazza, sempre nei libri, troverà un nuovo amore e di questo tratterà il libro che la vede come protagonista. Questo ci fa pensare che probabilmente la sua storia verrà raccontata nella stagione 5 o molto più probabilmente 6.

Benedict

E bene sì, non ci resta che il nostro Benedict Bridgerton, che sembra essere, anche visto il finale della stagione 3 il papabile protagonista della stagione 4. La sua storia sarebbe dovuta essere al centro proprio della stagione tre, in quanto, nei romanzi, le storie proseguono seguendo l'ordine alfabetico dei fratelli Bridgerton. Il personaggio non era però ancora pronto, doveva essere ancora esplorato in scrittura e il suo arco narrativo non era ancora stato delineato a pieno prima di arrivare appunto al suo grande momento, che, come già detto, arriverà con alta probabilità nella stagione 4.