Sta per terminare il conto alla rovescia per l'inizio del nuovo evento videoludico che si terrà da mercoledì 21 a domenica 25 agosto . Come tutti sappiamo, a ospitare le proposte di quest'anno sarà la città di Colonia , il principale centro culturale della Germania. Tra le tante offerte, proprio quelle di Xbox Gamescom 2024 promettono le migliori soddisfazioni. Sembra infatti che a portare avanti il nome della green console, dopo il suo ultimo Showcase di cui abbiamo trattato in precedenza , ci saranno oltre 50 titoli .

Secondo le notizie ufficiali, saranno prese anche misure cautelari. Ancor prima della qualità videoludica, infatti, il green team sembra abbia pensato innanzitutto alle esigenze dei propri fan. Il padiglione dedicato verrà progettato appositamente per garantire una totale accessibilità all'evento anche ai giocatori su sedia a rotelle. A loro sono dedicate le Xbox Adaptive Controller, postazioni dimostrative con altezza regolabile. Non mancheranno, inoltre, descrizioni audio in inglese per mettere a loro agio anche non vedenti o ipovedenti, per non parlare poi di un personale qualificato esperto in lingua dei segni americana (ASL) e tedesca (DGS).