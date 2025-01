L'importanza storica che ricopre la saga di Call of Duty all'interno del panorama videoludico è fuori da ogni dubbio. Il nuovo capitolo della saga, Black Ops 6 , è in arrivo a livello globale il 25 ottobre 2024 , ma prima di quella data i giocatori avranno comunque l’opportunità di accedere ad un evento speciale.

In attesa dell'uscita del sesto macro-capitolo della saga, è stato ufficialmente annunciato una beta multiplayer per testare il gioco, avendo la possibilità di assaggiare il nuovo capitolo di COD.

All'interno del loro podcast ufficiale, Activision ha annunciato, in data 15 luglio 2024 le date in cui la beta sarà disponibile:

Per ottenere l'accesso anticipato alla beta sarà necessario effettuare l'acquisto di Call of Duty: Black Ops 6. Una volta fatto ciò, sarete idonei alla prova. Nel caso in cui abbiate effettuato l'acquisto da rivenditori terzi, vi verrà fornito un codice per accedere alla beta. L'Open Beta sarà, al contrario, disponibile a chiunque e non necessiterà di un acquisto.