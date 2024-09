Call of Duty Black Ops 6: I primi riscontri dalla beta

Call of Duty: Black Ops 6 uscirà il 25 ottobre e, dopo quattro anni di sviluppo, Treyarch ha finalmente svelato il multiplayer e la nuova mappa di Warzone chiamata Area 99. Dopo l'early access e l'open beta il gioco si presenta molto rifinito, con un nuovo sistema di movimento che è davvero divertente da usare, ma c'è la preoccupazione che i giocatori più esperti possano sfruttare il sistema, rovinando il divertimento per altri.

Movimenti da action hero

Black Ops 6 conserva l'essenza della serie con azione frenetica, stile arcade e mappe vibranti. La grande novità è il sistema di movimento Omnimovement, che permette di scattare, scivolare e tuffarsi in qualsiasi direzione. In precedenza, i movimenti erano limitati, ma ora puoi ruotare a 360 gradi, rendendo possibili manovre epiche da vero eroe d'azione.

A migliorare ulteriormente l'azione è il nuovo sistema di Movimento Intelligente. Queste impostazioni opzionali, disattivate di default, permettono di personalizzare i movimenti di base, come l'assistenza allo scatto tattico e la rimozione del ritardo di sprint, rendendo il gameplay più fluido e meno impegnativo per le mani.

Il movimento in Black Ops 6 è basato su tempismo e decisioni strategiche. Sebbene il sistema Omnimovement non abbia ancora creato un divario di abilità significativo, esiste la preoccupazione che i giocatori più esperti possano sfruttarlo in futuro, creando difficoltà per i giocatori casuali.

Un aspetto positivo è che la beta include un corso di addestramento per l'Omnimovement, guidato dall'operatore Frank Woods, permettendo di praticare tuffi e rotazioni con facilità.

Mappe e Modalità di Black Ops 6

Come era già stato annunciato nel Call of Duty Next, in Call of Duty: Black Ops 6 i giocatori avranno a disposizione 16 nuove mappe al lancio, con ambientazioni varie come un centro commerciale anni '90 e rovine antiche in Iraq. Le mappe, progettate principalmente per scontri 6v6, seguono il classico design a tre corsie tipico di Treyarch, facilitando un'azione veloce e continua. Oltre alle modalità tradizionali come Team Deathmatch e Domination, viene introdotta Kill Order, una modalità in cui i giocatori devono proteggere un obiettivo di alto valore (HVT) per guadagnare più punti, aggiungendo una dimensione tattica al gioco.

Feedback del gunplay e loadout

La beta ha offerto una vasta selezione di armi, tra cui il fucile d'assalto XM4 e la mitraglietta Jackal PDW, quest'ultima leggermente sopra le righe in termini di potenza. Il tempo per uccidere (TTK) è coerente e leggermente più veloce rispetto a Cold War, ma non eccessivamente. Il design audio e visivo è ben curato, con un'ottima visibilità e un rinculo visivo ridotto, migliorando l'esperienza di gioco rispetto a titoli precedenti. Anche il suono dei passi è migliorabile, ma nel complesso tutto è ben bilanciato.

Il sistema di creazione delle classi in Call of Duty: Black Ops 6 segue il classico stile Treyarch, ma introduce un'importante novità per migliorare il movimento: uno slot dedicato per il corpo a corpo, consentendo di portare un coltello senza rinunciare all'arma secondaria. Inoltre, il gioco semplifica i perk e torna al sistema a tre categorie, abbandonando le complessità di Modern Warfare 3. La personalizzazione delle armi è più intuitiva con un Gunsmith semplificato, e il gioco offre solo scorestreaks, incentivando il gioco strategico puntando agli obbiettivi e non solo attraverso le uccisioni.

Oltre a questo si ritorna anche con il classico sistema di prestigio, riportando un po' di nostalgia in tutti i giocatori di vecchia data.

Warzone cambia focus

Area 99 è una nuova mappa di Warzone progettata da Treyarch per il formato Resurgence, ispirata alla celebre Nuketown. Sebbene il design di Area 99 presenti colori più spenti e ambientazioni in cemento, il focus è sulla storia di Nuketown, con punti di interesse come una fabbrica di case modello, un reattore nucleare e un centro di assemblaggio di manichini. La mappa è più piccola di Rebirth Island, favorendo incontri rapidi e azioni intense. Nonostante il look meno vivace rispetto ad altre mappe di Treyarch, Area 99 si dimostra efficace nel mantenere un ritmo frenetico.

Per quest'anno, il principale aggiornamento riguarda il movimento, con l'introduzione del sistema omnimovimento di Black Ops 6 e la corsa tattica illimitata con slot melee dedicato. Un cambiamento significativo è la rimozione del sistema dello zaino, che ora consente di accumulare solo un equipaggiamento limitato, come la maschera antigas e le munizioni. Sono stati aggiunti nuovi slot per armature e munizioni per compensare l'assenza degli zaini. Anche se ci sono miglioramenti nella qualità della vita e nel movimento, ci si aspetta ulteriori aggiornamenti per mantenere il battle royale fresco e coinvolgente.

Nel complesso, il passaggio di Treyarch al nuovo engine sembra essere un successo, e il tempo extra dedicato allo sviluppo si fa sentire chiaramente nella rifinitura della beta multiplayer. Finora, gli unici problemi rilevanti sono alcuni piccoli blocchi e e problematiche con i server, e la necessità di ridurre la potenza del Jackal PDW, che già dal primo giorno si dimostra estremamente opprimente. Non ho avuto molto tempo da dedicare al gameplay di Area 99 per fornire impressioni dettagliate, però sembra già che Warzone stia per ottenere un design di mappa potenzialmente solido per le modalità Resurgence.