Call of Duty Next: Le novità in arrivo su Black Ops 6

Durante l'evento di presentazione di Call of Duty tenutosi la notte tra il 28 e il 29 agosto, ospitato da Joe Cecot e David Mickner, abbiamo avuto un'anteprima esclusiva del prossimo capitolo del popolare franchise. I due sviluppatori hanno guidato il pubblico attraverso una panoramica dettagliata del gioco, rivelando diverse novità che entusiasmeranno sia i veterani che i nuovi giocatori. Numerosi sono stati i dettagli forniti a riguardo di tutte le novità che troveremo nel sequel della serie e che abbiamo potuto vedere subito grazie a gameplay in live di numerosi pro player e streamers, in caso ve lo foste perso lo potete trovare qui!

Multiplayer di Call of Duty: Black Ops 6

Il trailer di apertura, mostrato all'inizio dell'evento, ha immediatamente catturato l'attenzione con una combinazione di grafica mozzafiato e scene d'azione adrenaliniche. Si è concentrato su ambientazioni urbane dense, paesaggi aperti e strutture militari dettagliate, dando un assaggio delle diverse mappe che saranno disponibili. La qualità visiva è stata particolarmente sorprendente, con effetti di luce e dettagli ambientali che aggiungono un senso di realismo senza precedenti. Le animazioni dei personaggi, fluide e dinamiche, indicano un miglioramento significativo rispetto ai titoli precedenti, promettendo un'esperienza di gioco più coinvolgente e cinematografica.

Grande conferma anche per il prestigio all'interno del gioco che sembra essere tornato ai vecchi standard e sembra che lo stesso valga anche per la personalizzazione delle armi.

Sistema di Movimento

Una delle innovazioni più discusse durante l'evento è stata l'introduzione di un nuovo sistema di movimento, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto del multiplayer. Questo sistema promette di offrire un'esperienza di gioco più fluida e reattiva. Sono stati mostrati diversi clip che evidenziavano come i personaggi potessero eseguire mosse avanzate come scivolate, arrampicate dinamiche e schivate laterali, che sembrano essere più integrate nel flusso del combattimento rispetto ai titoli precedenti. Questa maggiore mobilità permetterà ai giocatori di adattarsi meglio alle diverse situazioni di battaglia, offrendo opportunità per strategie più creative e sorprendenti.

Mappe disponibili

Durante l'evento, è stato rivelato che il nuovo Call of Duty includerà una varietà di mappe progettate per offrire diverse esperienze di gioco. Le mappe spaziano da ambientazioni urbane strette, ideali per combattimenti ravvicinati e veloci, a ampie aree desertiche che favoriscono un approccio più strategico e tattico. Sono state mostrate mappe che sembrano ispirarsi a località iconiche del mondo reale, offrendo una varietà di scenari che stimoleranno diversi stili di gioco. Per i giocatori interessati a testare alcune, per la precisione 8 delle 16 nuove, di queste nuove mappe, è stata annunciata una beta che sarà disponibile in più fasi, consentendo di esplorare il gameplay prima del lancio ufficiale.

Nuove Modalità

Un altro punto focale della presentazione è stata l'introduzione di nuove modalità di gioco, che segue la stessa onda fatta per la nuova modalità zombie e sulla nuova campagna black ops. Una delle modalità più interessanti è stata descritta come una sorta di "Zona di Controllo" dinamica, dove le squadre competono non solo per catturare punti di controllo, ma anche per mantenerli attraverso difese attive e cambiamenti tattici.

Un'altra modalità inedita, chiamata "Sopravvivenza a Squadre", sembra combinare elementi di sopravvivenza e battle royale, spingendo i giocatori a lavorare insieme per rimanere l'ultima squadra in piedi mentre affrontano sia nemici umani che ambientali. Queste nuove modalità promettono di aggiungere varietà e rigiocabilità al gioco, offrendo ai fan nuovi modi di sperimentare il gameplay.