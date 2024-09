Dragon Ball: Sparking! ZERO – Nuovi Personaggi Svelati

Il nuovo trailer di Dragon Ball: Sparking! ZERO rilasciato da Namco Entertainment ha portato grande entusiasmo tra i fan, rivelando nuove aggiunte al già vasto roster del prossimo capitolo della celebre saga videoludica. Il trailer, interamente dedicato alla saga di Majin Buu, ha riportato i fan indietro nel tempo, a uno degli archi narrativi più iconici e amati di Dragon Ball Z. Quest'ultima fase della serie originale, caratterizzata da combattimenti spettacolari e trasformazioni sorprendenti, è ora pronta a prendere vita nel gioco.

Il trailer ha svelato nove nuovi personaggi giocabili, che coprono tutte le fasi della battaglia contro Majin Buu. Ecco i protagonisti di questo aggiornamento:

Great Saiyaman

Gohan adulto Super Sayan

Ultimate Gohan

Babidi

Majin Buu (standard e in versione evil)

Super Buu (standard, in versione Gotenks Assorbito e in versione Gohan Assorbito)

Kid Buu

Questi nuovi personaggi non solo arricchiscono il roster, ma offrono anche una varietà di stili di combattimento, rispettando fedelmente le abilità mostrate nell'anime. I fan possono aspettarsi di ripercorrere le fasi cruciali della saga, dal sacrificio di Vegeta contro Majin Buu, alla potente trasformazione di Gohan in Ultimate Gohan, fino al devastante scontro finale tra Goku e Kid Buu.

L'inclusione di personaggi come Babidi, che non è solitamente giocabile in molti titoli della serie, dimostra quanto gli sviluppatori di Sparking! ZERO abbiano voluto ampliare l'esperienza di gioco. I giocatori avranno la possibilità di controllare personaggi iconici di tutte le saghe di Dragon Ball, ricreando le battaglie più epiche e i momenti cruciali della serie.

Con l'uscita del gioco ormai vicina, il roster di Dragon Ball: Sparking! ZERO conta già 164 personaggi confermati, rendendolo uno dei più grandi mai visti in un gioco dedicato alla saga. In questo momento mancano ancora 25 personaggi per completare il roster, un numero che alimenta ulteriormente l'hype e le aspettative dei fan. Quali saranno le sorprese finali che ci attendono nelle prossime settimane? Si parla già di possibili personaggi da Dragon Ball Super, come Jiren o Kale, e forse anche di alcune varianti da Dragon Ball GT, come Super Saiyan 4.