Call of Duty Black Ops 6: Grosso fail la beta anticipata!

Call of Duty: Black Ops 6 ha lanciato la beta multiplayer in accesso anticipato, ma purtroppo i server hanno subito un sovraccarico a causa dell'elevato numero di giocatori che si sono connessi contemporaneamente. Molti dei problemi sono stati risolti grazie all'aggiunta di ulteriori server da parte di Activision.

I server sono stati attivati intorno alle 10:00 PT / 13:00 ET, e un gran numero di persone si è collegato simultaneamente, causando problemi legati al carico dei server. Lo sviluppatore Treyarch sta aggiungendo più server per gestire meglio questo afflusso. "Più server? Più server!" ha dichiarato Treyarch. [Aggiornamento: la distribuzione dei nuovi server è stata attuata e Activision afferma che sono stati fatti miglioramenti all'esperienza multiplayer di conseguenza].

Una grande novità per la beta di Black Ops 6 rispetto alle versioni di prova dei precedenti giochi di Call of Duty è che ora la beta è disponibile su tutte le piattaforme contemporaneamente. In passato, gli utenti PlayStation avevano accesso anticipato grazie a un accordo tra Sony e Activision. Tuttavia, ora che Microsoft possiede Call of Duty, le cose sono cambiate.

Un comunicato dell'account Call of Duty Updates ha spiegato che Black Ops 6 sta implementando code di accesso per gestire meglio il carico dei server. Inoltre, i giocatori che riescono a connettersi potrebbero incontrare tempi di attesa prolungati durante il matchmaking. "Stiamo lavorando per distribuire più server per far entrare i giocatori nel gioco e avviare le partite", ha dichiarato l'azienda.