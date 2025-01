Il 2025 inizia con il botto e Activision non vuole perdere tempo, regalandoci una notizia bomba: Call of Duty collaborerà con Netflix per portare all'interno di Black Ops 6 e Warzone la rinomata serie Squid Game!

Con l'uscita della seconda stagione della serie sudcoreana che ha fatto tornare il gioco del calamaro sulla punta della lingua di tutti, Treyarch e Activision vogliono mantenere alta l'originalità del gioco portando eventi e ricompense ispirate dalla serie. La collab è programmata per il 3 gennaio 2025, ma non è ancora stato confermato l'orario esatto in cui sarà reso disponibile l'update.

Call of Duty e Squid Game: pacchetti, modalità e ricompense

Black Ops 6 anticipa un possibile Squid Game America portando nei roster degli operatori di CIA e di Pantheon delle facce conosciute nella sfera di Squid Game. Non abbiamo ancora nulla di confermato, però i vari post presenti sui social ci permettono di speculare sui possibili nuovi agenti direttamente dall'Asia, come le tute rosse annesse di maschera nera e una delle tre possibili forme.

A livello di gameplay, se si è stati attenti nella visione e ascolto dei trailer, potremmo avere la voce narrante di Squid Game comparire durante le partite e anche una modalità ispirata dal minigame Green-Light / Red-Light (Un, Due, Tre Stella), ovvero il primissimo gioco di Squid Game, riportato poi anche nella seconda stagione in chiave differente.

Per quanto riguarda le ricompense, sarà possibile ottenere delle buste rosse contenenti delle carte, proprio come se fossero degli inviti al gioco, da usare come valuta per acquistare delle reward speciali.

Questa collaborazione rappresenta un bivio molto importante per Call of Duty perchè rischia di adirare gran parte della community, sia a causa delle critiche fatte dal pubblico sull'utilizzo delle intelligenze artificiali durante l'evento Merry Mayhem, sia perchè durante un Call of Duty: Next i piani alti di Treyarch hanno giustificato la scelta di non portare i pacchetti di Modern Warfare 2 e 3 (rispettivamente ambientate nel 2022 e 2023) per creare un'entità unica a tema anni '90, per poi collaborare con una serie ambientata nel 2023.