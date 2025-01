Pokémon TCG Pocket: come ottenere l’emblema di Celebi

Pokémon TCG Pocket è da poco disponibile sui principali mobile store di tutto il mondo, ma come volevasi dimostrare, è già diventato un fenomeno virale che ha catturato milioni di giocatori in tutto il mondo. La ricerca di mostriciattoli tascabili rari e unici non si ferma però alle carte collezionabili contenute nei pacchetti, ma va ben oltre, coinvolgendo anche gli accessori disponibili sull'app.

I giocatori di Pokémon TCG Pocket possono ora cimentarsi in una missione segreta esclusiva per ottenere l’ambito emblema di Celebi. In questo articolo vi spiegheremo come ottenerlo, passo dopo passo.

Come ottenere l'emblema di Celebi su Pokémon TCG Pocket

La missione relativa a questo speciale emblema è stata denominata “Tale of Adventure” e fa parte del recente evento Emblema dell’Isola Misteriosa, introdotto con l’espansione Mythical Island. Per raggiungere il loro obiettivo, i giocatori dovranno completare la missione segreta Tale of Adventure, appartenente all’espansione Isola Misteriosa. Una volta raggiunto questo obiettivo, l’emblema di Celebi verrà automaticamente sbloccato come ricompensa.

L'isola Misteriosa, Pokémon TCG Pocket.

Le carte necessarie per completare la missione sono: Celebi EX (immersive variant), Mex EX (bordo arcobaleno), Mythical Slab e Budding Expeditioner. Se la fortuna non fa per voi, invece, potrete comprare queste carte tramite 2,890 Pack Points. La missione richiede di ottenere le esatte carte indicate, impedendo di sbloccare l'evento nel caso di rarità alternative delle stesse. Mi raccomando, non confondetevi!

Il metodo è sicuramente sofisticato ma non molto intuitivo, spingendo il giocatore ad ingegnarsi ed esplorare tutte le diverse strade che il gioco offre a disposizione. Certo, la sfida non rappresenta di per sé un ostacolo insormontabile, con la maggior parte dei giocatori connessi che avranno sicuramente aperto un quantitativo non indifferente di pacchetti dell'Isola Misteriosa.

Celebi EX e Serperior in Pokémon TCG Pocket.