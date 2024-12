Squid Game 2, Recensione: incompleta, ma ancora un fenomeno

Squid Game 2, la seconda stagione della serie dei record, Squid Game, è disponibile su Netflix dal 26 dicembre 2024, riprendendo tre anni dopo gli eventi della prima e offrendo una narrazione intensa e ricca di colpi di scena. Sarà riuscito Hwang Dong-hyuk a rendere onore al fenomeno creato nel 2021 e a portarlo avanti con un simile successo? Scopriamolo insieme.

Squid Game 2, un ritorno inaspettato (per tutti)

I produttori della serie, come gli attori e tutti coloro che vi hanno lavorato, non sospettavano minimamente che la serie ricevesse tanto successo, rendendo infatti la prima stagione auto-conclusiva, con solo qualche piccola porta lasciata aperta. Il protagonista Seong Gi-hun (Giocatore 456) è determinato a smantellare l'organizzazione dietro i giochi mortali, decidendo alla fine della prima stagione di non prendere l'aereo per raggiungere la figlia negli States e tornare indietro per fermare il gioco.

Dopo un time skip di due anni, lo vediamo all'inizio della seconda stagione utilizzare i soldi della vincita per perseguire questo obiettivo, radunando un gruppo di alleati per affrontare il potente sistema. Tra questi spicca il ritorno del poliziotto Hwang Jun-ho, sopravvissuto nella prima stagione e ora unito a Gi-hun per “riconvertire al bene” il fratello, scomparso da anni e poi scopritosi un membro chiave dell’organizzazione.

Una scena dalla serie, Squid Game 2.

Episodi “polizieschi” e di forte critica sociale

La regia di Hwang Dong-hyuk mantiene alta la tensione, proponendo da un certo punto di vista una tipologia di episodi quasi completamente rinnovata rispetto alla prima stagione: i primi tre episodi sono un vero e proprio poliziesco, con il protagonista alla ricerca del “cane” di Squid Game, ovvero il reclutatore, colui che fa giocare i potenziali concorrenti, prendendoli a schiaffi se perdono. In questi episodi finalmente il personaggio ottiene l'approfondimento che merita: un personaggio talmente affascinante da rimanere impresso già dalla prima stagione, seppur avendo poco screen time.

Dall'altra parte, finalmente vediamo i giochi , ancora più complessi e pericolosi , con una trama che esplora temi come giustizia, omofobia e pregiudizio. I sette episodi che compongono questa stagione si distinguono per un ritmo costante, con svolte inaspettate e sfide mortali che tengono lo spettatore con il fiato sospeso.

Nuovi personaggi

La stagione introduce nuovi personaggi, tra cui una donna nordcoreana fuggita dal paese, con un ruolo che inizialmente potrebbe sembrare quello di una concorrente (la vediamo infatti disperata e reclutata da uno degli “scagnozzi” dello Squid Game), una coppia madre-figlio e un famoso rapper, con nome d'arte Thanos, capelli viola e smalto per le unghie con i colori delle gemme dell'infinito, personaggio che cita chiaramente il titano della Marvel.

Squid Game 2 è incompleta

Una scena dalla serie, Squid Game 2.

Tuttavia, la stagione presenta due piccoli "problemi". Il primo è il finale monco: la serie si conclude con numerosi interrogativi irrisolti, in quanto rappresenta solo la prima parte della storia finale. Netflix ha già confermato una terza e ultima stagione che chiuderà la trama in sospeso: difatti compare la scritta che annuncia la "terza stagione" per il 2025, cosa che chiaramente sottintende questa essere stata una prima parte della seconda stagione. Il secondo è la maggiore attenzione ai rapporti tra i personaggi nel dormitorio, che spesso prendono il sopravvento sui nuovi giochi, lasciando meno spazio all’adrenalina delle sfide tipiche della serie.

Nonostante ciò, Squid Game 2 resta una serie pienamente godibile , capace di catturare l’attenzione e tenere lo spettatore incollato allo schermo grazie a una scrittura brillante e a una narrazione carica di tensione: sappiamo che relativamente presto vedremo la seconda parte e sappiamo questa essere una chiara manovra di Netflix per far parlare a lungo del prodotto e per aumentarne l'hype, come era stato fatto con la quarta stagione di Stranger Things (dove gli ultimi due episodi li avevamo potuti vedere un mese dopo l'uscita della stagione).

In sintesi, questa seconda stagione si conferma come un’ottima continuazione, capace di soddisfare le aspettative dei fan, pur lasciandoli in attesa del gran finale.