Squid Game: America si farà? Cosa sappiamo sullo spin-off della serie

Netflix ha affidato le redini della serie tv ad uno dei suoi migliori cineasti: David Fincher . Il regista di Zodiac e The Social Network, che ha recentemente rinnovato il proprio contratto con la piattaforma fino al 2027, ha messo Squid Game: America in cima alla propria lista delle priorità. Dovrebbe mettersi al lavoro sulla serie subito dopo aver realizzato il prossimo film (sempre per Netflix), il western Bitterroot. Secondo quanto riportato da World of Reel , le riprese di quest'ultimo dovrebbero iniziare a inizio 2025, mentre quelle di Squid Game: America alla fine dello stesso anno.

Affidare il progetto ad un fuoriclasse come Fincher dovrebbe limitare l'effetto scopiazzatura rispetto all'originale. In ogni caso però, non dovrebbe trattarsi di un semplice remake, quanto più di una serie spin-off, il che avrebbe molto senso considerando l'enorme popolarità riscossa dallo show. Produrre un'esatta replica di una serie già vista in tutto il mondo, per giunta a ridosso della sua stagione finale, comporterebbe più rischi che certezze per Netflix.