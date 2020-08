Halo Infinite rimandato: Xbox in crisi nera

Halo Infinite era sicuramente al centro del progetto Xbox per quanto riguarda il lancio di Series X previsto per l’Autunno.

L’uscita delle nuove console è dietro l’angolo, ma di giorno in giorno i dubbi a riguardo accrescono a vista d’occhio.

Se da un lato Playstation 5 parte avvantaggiata, forte di una generazione dominata sulla concorrenza, Microsoft e Xbox hanno tutto da dimostrare.

Per mesi di campagna pubblicitaria Phil Spencer & Co. si sono affidati alla “potenza” della nuova console, ai servizi ed al lancio di uno degli Halo più promettenti di sempre.

Nonostante le critiche, i dubbi e il seguito ristretto di cui gode Xbox fuori dall’America, sono state costruite le basi per una rimonta da record nei confronti di Playstation.

Ma nelle ultime ore il progetto Series X è stato fortemente ridimensionato.

Halo Infinite criticato aspramente per la grafica

Halo Infinite rimandato

In tendenza con i grandi titoli di questo 2020, Halo Infinite è stato rimandato a data da destinarsi, inquadrabile per il momento solo all’interno di un generico 2021.

A comunicarlo sono stati gli sviluppatori stessi, con una lettera aperta ai fan.

343 Industries attribuisce le cause del rinvio ai ritardi causati dalla pandemia COVID, ma è probabile, anche, che la pessima accoglienza ricevuta dal gameplay-demo del 23 luglio abbia fortemente contribuito.

Halo Infinite Development Update pic.twitter.com/TFZvXhRN9f — Halo (@Halo) August 11, 2020

Qualsiasi sia il motivo, un rinvio per garantire una qualità superiore di un prodotto è un qualcosa di ammirevole, specialmente in un’industria in cui è frequente lo sfruttamento dei dipendenti per rispettare le scadenze.

Nell’ottica però della sfida eterna con Sony, questo rinvio rischia di convertirsi in un tremendo autogol da parte di Microsoft.

Sony infatti, nonostante il deludente State of Play del 6 Agosto, sfrutterà sicuramente l’occasione per staccare ancor di più la concorrenza, facendo leva su esclusive importanti al lancio che, a questo punto, mancheranno a Microsoft.

Ricordiamo che all’uscita prevista per Autunno di Playstation 5, probabilmente verranno rilasciati anche Godfall (previsto anche per PC) e Spider-Man: Miles Morales, un DLC stand-alone di Marvel’s Spiderman, che certe voci sostengono verrà venduto assieme ad una versione migliorata del gioco originale.

Microsoft, dal canto suo, puntava molto su Halo e il suo ecosistema, ma, allo stato attuale delle cose, Series X non porterà con se uscite di spicco.

C’è da chiarire, tuttavia, se Hellblade 2, di Ninja Theroy, sia tra le esclusive di lancio, visto che se ne è parlato poco dopo l’annuncio ai VGA 2019.

E adesso?

Le ultime mosse di questa partite a scacchi animeranno probabilmente la fine dell’estate. Le due aziende rivali stanno temporeggiando molto su data d’uscita e prezzo delle rispettive macchine.

Per quanto analisti ed esperti si sforzino a dare delle previsioni verosimili, sappiamo veramente poco a riguardo e solo il tempo saprà darci delucidazioni.

Al momento Xbox, proprio alla luce di questo inaspettato annuncio, è chiamata a reagire con un colpo di reni dalla risonanza globale. Sono tante le voci che aleggiano riguardo a Redmond: una versione cheap di Series X (Series S?), abbonamenti speciali che comrpendano X Cloud, Gamepass e Live, altre esclusive in cantiere e nuove acquisizioni.

Si vocifera da tempo che Microsoft sia interessata all’acquisto della divisione videogiochi di Warner Bros., detentrice di proprietà intellettuali quali: DC Universe, Mortal Kombat, Mad Max, Il Signore degli Anelli, Harry Potter, Lego e tanto altro.

Suicide Squad è il prossimo gioco WB: esclusiva Xbox?

Un annuncio di questo tipo spingerebbe molto la famiglia Xbox Games Studios e darebbe risalto al parco esclusive Microsoft.

Difficilmente i fan, orfani di Halo Infinite, potranno essere accontentati da annunci del genere. Ma siamo sicuri che Xbox Series X saprà reagire alla batosta e ci regalerà emozioni forti a ridosso del lancio ufficiale.

