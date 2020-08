Warzone Stagione 5 – Faq: data di rilascio, patch notes e novità

Siamo finalmente giunti al lancio della stagione 5 di Warzone. Dopo diversi mesi caratterizzati da una passione crescente da parte del pubblico verso il battle-royale di Activision, la stagione 5 porterà con sè una delle patch più corpose.

A grande richiesta verranno introdotte modifiche della mappa, della struttura e dell’approccio all’ormai celeberrima Verdansk.

Le novità in questione, ovviamente, riguarderanno anche Modern Warfare, nelle sue modalità Multiplayer e Spec-Ops. Il nuovo battle-pass, come i precedenti, verrà condiviso tra i due giochi.

Quali saranno le novità della stagione 5?

Faq – Stagione 5

Nuovo Battle-Pass

Il nuovo battle-pass sostituirà il precedente e si dipanerà in 100 livelli sbloccabili con punti esperienza. Ogni livello sblocca una ricompensa premium, ma disseminate ci saranno anche ricompense gratis.

Al momento dell’acquisto del battle-pass, vengono sbloccate in automatico le ricompense fino al livello raggiunto.

Data e orario di lancio

La nuova stagione avrà inizio Mercoledì 5 Agosto e come da tradizione, l’aggionramento verrà rilasciato la mattina presto (attorno alle 7/8)

Dimensioni patch

Non si conoscono le dimensioni della patch, ma generalmente arrivano ai 70/80 gb.

Appuntamento domani con il rilascio

Patch Notes

Appena verranno rilasciate, riporteremo le note della patch

Novità Warzone

Apertura Stadio (spalti e prato)

Treno con loot

Nuovi veicoli con armi integrate

Novità Multiplayer

2 mappe nuove per modalità classica

1 mappa scontro

1 mappa Guerra Terrestre

Operatori

Oltre all’introduzione dei nuovi bundle, la stagione 5 porterà nuovi protagonisti. Per questo quinto capitolo, dopo Pryce, Alex, Ghost e Mara, avremo la Shadow Company.

Cosa aspettarci da Warzone – Stagione 5

Dopo una criticata e poco innovativa stagione 4, questa sembra essere la svolta per Warzone. Con elementi innovativi del mondo del battle-royale, come veicoli armati, Call of Duty continuerà probabilmente a stravolgere un genere in forte debito d’ossigeno.

Il treno, tuttavia, già visto su APEX Legends, non brilla di inventiva, ma se strutturato bene e bilanciato potrà sicuramente arricchire il già completo “parco divertimenti” che sorge su Verdansk.

Insieme a tutto ciò che è stato riportato ci saranno sicuramente anche introduzione di nuove armi, bilanciamento delle vecchie e palate di skin di operatori, veicoli e quant’altro.

