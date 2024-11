Call of Duty: Warzone, Il meta per la nuova season!

La prima stagione di Warzone è rimasta nell'ombra e non è stata rilasciata subito insieme al resto di Call of Duty: Black Ops 6. Bensì Treyarch ha deciso di aspettare praticamente 3 settimane prima di rilasciarla, infatti Call of Duty: Warzone - Stagione 1 uscirà il 14 Novembre su tutte le piattaforme!

Soldato con binocolo in una scena di battaglia in Call of Duty: Warzone.

La domanda però che sorge spontanea ai giocatori che sin da subito vogliono dominare le lobby è: quale loadout del precedente meta è ancora utilizzabile?

Ancora non è stato specificato se le armi delle scorse season rimarranno nel gioco e, anche se praticamente certo, non è stato ancora dichiarato in maniera ufficiale se le armi aggiunte su Black Ops 6 saranno disponibili anche per la modalità Warzone.

Il Meta Attuale di Warzone

Per via dei cambiamenti alla mappa che si presenteranno con l'inizio della stagione e l'introduzione della nuova mappa Resurgence vi andremo a riportare le armi presenti nelle scorse stagioni che andranno a performare maggiormente dall'uscita di Warzone. Ricordiamoci che, come anche comunicato e mostrato durante il Call of Duty: Next, le 2 mappe per questa stagione saranno di dimensioni ridotte e maggiormente interattive in modo da poter essere sempre nel vivo dell'azione. Per questo motivo questa stagione sarà caratterizzata da un uso molto frequente di fucili d'assalto e mitragliette, arrivando anche a poter scegliere se setuppare e utilizzare uno shotgun.

Rispetto alla scorsa tier list, in questa season penso che molte armi in posizione più basse scaleranno la classifica soprattutto grazie alle loro statistiche in sinergia con il nuovo sistema di movimento. Armi come il Superi 46 e lo Striker non saranno più "armi di supporto" per uno sniper o per un altro AR, bensì potranno essere i protagonisti per dei loadout sfruttando i corretti accessori.

Lista delle armi più utilizzate in Warzone, con pick-rate e categoria

I setup di armi con una più alta probabilità di successo su entrambe le mappe per la futura stagione di Warzone sono questi per noi di Hynerd:

DTIR 30-06

Il DTIR è sempre stato un arma dentro la TOP 5 da quando è presente in game e quest'anno non sarà da meno, salvo imprevisti.

Escludendo l'ottica che è uno dei pochi accessori su cui ogni singolo player ha preferenze , gli accessori che consigliamo di usare su questo fucile d'assalto sono: Volata: SILENZIATORE QUARTERMASTER Canna: CANNA LUNGA EXTND-10 Caricatore: CARICATORE DA 40 COLPI Calcio: CALCIO RIFLEMAN 200

Il DTIR è sempre stato un arma dentro la TOP 5 da quando è presente in game e quest'anno non sarà da meno, salvo imprevisti. , gli accessori che consigliamo di usare su questo fucile d'assalto sono:

Static-HV

Lo Static è una mitraglietta leggera che ha avuto il suo periodo di gloria prima di essere deturpata dal DTIR, ma rimanendo sempre un'ottima arma. Se volete giocarla, escludendo sempre l'ottica, gli accessori da usare sono:

Volata: SILENZIATORE QUARTERMASTER

Canna: CANNA LEGGERA AUGER 840

Sottocanna:IMPUGNATURA PARACORD

Calcio: CALCIO LEGGERO SPRY 34

BP50

Altra mitraglietta molto invasiva che grazie alla sua cadenza di fuoco si adatta sia a mappe larghe che a mappe più piccole. Ignorando la scelta dell'ottica gli equip migliori sono:

Kit di Conversione: KIT JAK REVENGER Volata: SILENZIATORE QUARTERMASTER Impugnatura: FETTUCCIA CCG-TAC Laser: LUCE LASER KIMURA RYL33 Munizioni: COLPI 9 MM GRAMMATURA ELEVATA

Altra mitraglietta molto invasiva che grazie alla sua cadenza di fuoco si adatta sia a mappe larghe che a mappe più piccole. Ignorando la scelta dell'ottica gli equip migliori sono: