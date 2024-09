Call of Duty: Black Ops 6 – Nuovi dettagli su mappe, modifiche al gameplay e miglioramenti tecnici

Call of Duty: Black Ops 6 si prepara al lancio con nuove mappe e importanti modifiche al gameplay.

L’attesissimo Call of Duty: Black Ops 6, come già annunciato da tempo, sarà disponibile dal 25 ottobre su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC, e Activision ha finalmente svelato ulteriori dettagli su cosa i giocatori possono aspettarsi nella modalità multiplayer al lancio. Il nuovo capitolo della celebre saga includerà nuove mappe, aggiustamenti al sistema di movimento e miglioramenti tecnici basati sui feedback ricevuti durante la beta.

16 mappe multiplayer al lancio

Black Ops 6 uscirà con ben 16 mappe inedite, offrendo una varietà di ambientazioni e scenari di combattimento. Durante la fase beta, i giocatori hanno avuto la possibilità di testare otto di queste mappe, molte delle quali erano di dimensioni ridotte. Activision ha confermato che, mentre la maggior parte delle mappe della beta erano piccole, quelle rimanenti avranno un’estensione media, aumentando la varietà.

Alcune delle nuove mappe includeranno:

Un campo di calcio internazionale : Una mappa situata nelle vicinanze di uno stadio di fama mondiale.

: Una mappa situata nelle vicinanze di uno stadio di fama mondiale. Una casa sicura nelle montagne bulgare : Un rifugio isolato tra le cime innevate.

: Un rifugio isolato tra le cime innevate. Vorkuta innevata : Una mappa 6v6 che riporta i giocatori nei luoghi della famosa missione di fuga dalla prigione di Black Ops 1 con Mason.

: Una mappa 6v6 che riporta i giocatori nei luoghi della famosa missione di fuga dalla prigione di Black Ops 1 con Mason. Warhead: Una mappa di dimensioni ridotte, simile a quelle di Gunfight, che presenta una versione di Nuketown devastata da una pioggia di missili.

Nessun dato immagine fornito.

La selezione delle mappe per la Call of Duty League e il Ranked Play sarà annunciata nei prossimi mesi. Activision ha dichiarato: "Siamo entusiasti della varietà di mappe che abbiamo quest'anno e, come sempre, prendiamo in considerazione il gioco competitivo per il multiplayer."

Modifiche agli spawn, al movimento e ai danni

Grazie ai due intensi weekend di beta testing, gli sviluppatori hanno potuto raccogliere feedback preziosi e applicare le prime modifiche. Sebbene non siano stati divulgati i dettagli precisi sugli aggiustamenti agli spawn, Activision ha assicurato che il sistema continuerà a essere monitorato e migliorato, non solo al lancio ma anche nei mesi successivi.

Uno degli elementi chiave di Black Ops 6 è il nuovo sistema di Omnimovimento, che consente ai giocatori di scattare, scivolare e tuffarsi in qualsiasi direzione. Treyarch ha già lavorato per migliorare la fluidità di questi movimenti e permettere ai giocatori di personalizzare lo scatto in base al proprio stile di gioco. Tra i cambiamenti ci sono un aumento della velocità iniziale di scivolata, miglioramenti nelle animazioni di movimento in terza persona e modifiche alle impostazioni di Movimento Intelligente.

Un altro cambiamento significativo riguarda il danno dei colpi alla testa. Activision ha riconosciuto che durante la beta molti giocatori si sono lamentati del basso impatto di questi colpi, che riducevano la possibilità di eliminare avversari in posizioni di potere. In risposta, verranno introdotte modifiche per premiare i giocatori che riescono a infliggere più colpi alla testa durante un combattimento.

Tuttavia, la software house ha chiarito che queste modifiche non dovranno alterare significativamente il tempo di uccisione (TTK) del gioco. Continueranno a monitorare l'efficacia dei colpi alla testa anche dopo il lancio.

Nessun dato immagine fornito.

Miglioramenti alle prestazioni e altre modifiche minori

Durante la beta, alcuni giocatori hanno riscontrato problemi di prestazioni, come congelamenti e rallentamenti. Activision ha confermato di aver individuato e risolto le cause di questi problemi, oltre ad aver affrontato errori generali di script e problemi legati all'interfaccia utente.

Altri miglioramenti riguarderanno:

Circle of Winners : Miglioramenti al sistema di premiazione dei vincitori a fine partita.

: Miglioramenti al sistema di premiazione dei vincitori a fine partita. Movimento della camera : Riduzione del movimento della telecamera durante lo scatto, il tac sprint e le scivolate.

: Riduzione del movimento della telecamera durante lo scatto, il tac sprint e le scivolate. Kill Counter nell’HUD : Aggiunta di un contatore di uccisioni nell’interfaccia per tracciare i progressi verso le killstreak.

: Aggiunta di un contatore di uccisioni nell’interfaccia per tracciare i progressi verso le killstreak. Bilanciamento delle armi: Anche il bilanciamento delle armi verrà ottimizzato, ma i dettagli specifici saranno pubblicati con le patch notes al lancio.

Insomma la beta ha fatto emergere tanti fattori che necessitavano migliorie, ed Activision si è mossa subito per portare all'uscita un gioco rasente alla perfezione. Ora tocca solo aspettare un mese prima di poter riprendere in mano le armi in una delle saghe più amate dai player!

