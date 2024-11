Marvel Snap: Malekith il re degli elfi oscuri!

Come già annunciato nell’articolo sul pass del mese di Novembre: martedì 12 Novembre alle ore 21, orario fisso, uscirà la nuova carta di questo pass su Marvel Snap! Il re degli elfi oscuri sta arrivando fra noi, uno dei nemici più vecchi e potenti di Thor si è destato! Ad oggi in questo pass oltre a Surtur rimane uno dei nemici principali del Dio del Tuono anche se non è mai stato un pericolo per Asgard stessa ma più quanto per la stessa divinità.

Ma or andiamo ad analizzare questa carta:

Marvel Snap: Malekith

Descrizione:

Malekith (costo 4; potenza 6) = Alla Scoperta: Aggiungi qui una carta di costo 1,2 o 3 dal tuo mazzo che verrà rivelata a fine partita.

Non è facile collocare questa carta in un mazzo in modo che giochi in curva di mana o che per lo meno sia utile e non solo occasionale. Io credo che in un mazzo magari affliction possa essere molto utile dato che potrebbe pescare carte che magari non siamo riuscita ad avere in mano e che ci possano essere utili, vedasi Silver Sable, Hazmat, Hydra Bob o addirittura un Luke Cage che ci potrà salvare la vita a fine partita. In questo caso si può trasformare in un'ottimo game changer!

Interessante, bravo Marvel Snap!

Ma chi è Malekith?

Malekith il Maledetto è un personaggio dei fumetti statunitensi creato da Walt Simonson (testi e disegni) pubblicato dalla Marvel Comics. La sua prima apparizione avviene in Thor (vol. 1) n. 344 di giugno 1984.

Signore del regno di Svartalfheim e degli Elfi Oscuri, Malekith è un nemico giurato di Thor e di Asgard, determinato a conquistare tutti i Nove Mondi. Essendo il solo detentore della capacità di invocare la "caccia selvaggia", il personaggio viene spesso soprannominato il "Signore dei Segugi" o il "Padrone dei Persecutori". (Marvel Snap supporter's).

Nato a Svartalfheim, dal signore di una piccola fazione di Elfi Oscuri e da sua moglie Lady Mazerot, in un clan di guerrieri soprannominati "signori della caccia selvaggia" per i segugi da combattimento di cui si servono in guerra, Malekith cresce in un ambiente duramente segnato dalle continue guerre coi Troll, difatti suo padre, i suoi zii e i suoi dodici fratelli maggiori muoiono in battaglia e la madre, non volendolo vedere andare incontro al medesimo destino, lo vende agli elfi becchini, che lo costringono a lavorare come crematore dei soldati caduti.

Pochi anni dopo, mentre è intento ad allestire una pila di cadaveri cui dare fuoco, il giovane Malekith viene catturato da un Troll e riesce a fuggire con l'aiuto di un anziano elfo oscuro stregone che, in seguito, lo prende come apprendista. Malekith dimostra immediatamente un'innata predisposizione alla magia e supera ampiamente il suo maestro nel giro di pochi anni dopodiché, disgustato dalle sue idee pacifiste, lo uccide dichiarando che senza la guerra la loro razza non ha scopo, furioso, prima di spirare il vecchio stregone sfigura il discepolo rendendo completamente nera la metà sinistra del suo volto affinché "tutti vedano il suo vero animo".

Tornato al suo villaggio nativo, Malekith ne assume il controllo, dà sua madre in pasto ai cani e diviene, attraverso anni di guerre, il sovrano di tutto Svartalfheim.

Poteri e abilità

Malekith, come tutti gli Elfi Oscuri possiede attributi fisici sovrumani quali forza, velocità e resistenza paragonabili a quelli asgardiani, nonché di agilità e riflessi notevolmente più elevati; nel caso di Malekith tuttavia, tali caratteristiche sono estremamente al di sopra perfino della media dei suoi simili e comprendono un'intelligenza finissima e straordinarie capacità strategiche. Oltretutto, sebbene preferisca evitare il combattimento, Malekith è un grande esperto sia nel corpo a corpo che nell'uso delle armi bianche.

Il signore degli Elfi Oscuri (anche su Marvel Snap) è inoltre un grande esperto di arti magiche e dispone di immensi poteri innati tramite i quali è in grado di lanciare incantesimi che gli permettono di teletrasportarsi, emettere energia, manipolare gli elementi] volare tramutandosi in nebbia, generare illusioni e mutare aspetto (ma non è un'elfo oscuro, è un vampiro...). Inoltre è il solo essere a detenere l'arte magica della "caccia selvaggia", grazie alla quale è in grado di invocare esseri soprannaturali denominati "Segugi" e aizzarli contro una preda da lui prescelta.