Checco Zalone: i 3 migliori film con l’attore

Checco Zalone è uno degli attori comici più affermati del nostro panorama contemporaneo. Si è preso la scena con un personaggio ormai consolidato nel tempo, talmente tanto da far apparire la sua persona come il suo personaggio e viceversa.

Anche da questo deriva il fatto che molti degli spettatori non sanno che il suo vero nome non è Checco Zalone, ma Luca Medici. Fa tutto un altro effetto così, non è vero? Il comico, infatti, è uno di quei rari casi in cui lo pseudonimo riesce a rappresentare l’essenza del personaggio.

Abbiamo stilato per voi la classifica dei nostri tre film preferiti dell’attore, comico e regista. Siamo sicuri che qualcuno non sarà d’accordo con noi, perché se c’è qualcosa di straordinario in lui, è che ci dà sempre modo di discutere.

I 3 migliori film di Checco Zalone

3. Tolo Tolo

Tolo Tolo è indubbiamente il film più controverso di Checco Zalone. Se da un lato lo si apprezza per una maggiore complessità, dall’altro è un film dove il personaggio, grezzo e ignorante della quale si serve Luca, mostra il fianco alla verità e alla persona.

Alcuni spettatori sono rimasti delusi inizialmente dall’approcciarsi ad un film diverso dalla restante sua filmografia, ma forse era proprio questo l’intento. Il debutto alla regia di Luca Medici è l’evoluzione naturale, non solo del suo personaggio, ma anche del suo spettatore.

2. Sole a catinelle

Sempre più cinico, sempre più bello. Checco Zalone in Sole a catinelle raggiunge forse l’apice della sua insensibilità di scena. Il suo personaggio è uno spudorato arrivista che non nasconde la sua natura, ma che piuttosto la mette in mostra come un vanto.

Il suo problema? È padre ed il figlio lo vede come un supereroe. Quello che insegna al figlio è moralmente sbagliato, così come tratta familiari e parenti, oggetti al servizio del suo ego. Eppure questo ci fa ridere, eccome, forse perché noi siamo lui e lui è noi. Come con uno specchio, il riflesso è sempre lì a ricordarci di quanto siamo ridicoli.

1. Quo vado?

Il miglior film di Checco Zalone. Parlano i fatti: Quo vado? è il film italiano con più incassi del XXI secolo. Oltre 65 i milioni incassati dal film, a testimoniare l’importanza indiscussa di Luca nel nostro panorama.

Il film è la comicità di Zalone all’ennesima potenza. Tutto è ormai delineato, tagliato su misura. Ogni battuta, e conseguente sorriso, sono perfetti e seguono tempi comici rarissimi da vedere su grande schermo. L’affinità con Gennaro Nunziante alla regia è qui ai massimi storici, in un film che manterrà il suo record chissà ancora per quanto tempo.