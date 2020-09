Trucchi e Codici Age of Empires 3 – PC

L’utilizzo di trucchi e codici nella serie Age of Empires è da sempre una traduzione per i giocatori PC. Questa fortunata serie videoludica rappresenta un faro per tutto il panorama RTS e racchiude in sè l’essenza del gaming anni ’90.

Fino a qualche generazione fa era d’uso comune inserire all’interno dei giochi trucchi e codici che potessero facilitare la vita al giocatore. Esempi illustri possono essere la serie di GTA, The Sims e, appunto, Age of Empires.

Il 15 Ottobre Microsoft rilascerà la Definitive Edition di Age of Empires III. In vista dell’evento rispolveriamo assieme i trucchi celebri di questo monumento del videogioco.

Codici Age of Empires 3

Trucchi e codici Age of Empires III

Durante una partita premete INVIO per aprire la chat ed inserire le brevi frasi che fungono da codice. Di seguito trovate i trucchi e codici di Age of Empires III divisi in categorie.

Risorse

10.000 unità di cibo:  Medium Rare Please

 Medium Rare Please 10.000 unità di denaro:  Give me liberty or give me coin

 Give me liberty or give me coin 10.000 unità di esperienza:  Nova & Orion

 Nova & Orion 10.000 unità di legno alle riserve: <censored>

Vantaggi in gioco

Invulnerabilità :  infinite god

 infinite god Animali grassi:  A recent study indicated that 100% of herdables are obese

 A recent study indicated that 100% of herdables are obese Vinci la partita:  this is too hard

 this is too hard Sblocca la Mappa:  x marks the spot

 x marks the spot Costruzioni più veloci: speed always wins

Codici divertenti

Ingrandimento teste personaggi: Â bigface

 bigface Testi ilari: sooo good

Unità Speciali

Cannone mediocre : ya gotta make do with what ya got

: ya gotta make do with what ya got Lazerbear : o Canada 2005

: o Canada 2005 George Crushington : where’s that axe?

: where’s that axe? Fluffy : we <3 fluffy!1!

: we <3 fluffy!1! Tapiro viola volante: wuv woo vol.2

Veicoli

Monster Truck:Â tuck tuck tuck

tuck tuck tuck BigAndy: wee ooh wee ooh

Trucchi Dinastia Asiatica [Espansione]

10000 unità di ogni risorsa : a whole lot of love

: a whole lot of love Monster Truck gelataio : ding ding ding

: ding ding ding Flaming Hot Dog Kart : mustard relish and burning oil

: mustard relish and burning oil 10000 in aggiunta all’export: trade plz

Se siete in trepidante attesa dell’uscita della nuova versione di questo splendido videogioco potete trovare sul Microsoft Store la Definitive Edition dei primi due capitoli.

Negli anni Age of Empires ha ispirato decine di giochi strategici in tempo reale, diventati anch’essi dei veri e propri cult. Possiamo pensare alla saga di Empire Earth, Warcraft, Anno e tanti tanti altri.

Nei prossimi anni l’azienda di Redmond ha annunciato che la saga verrà portata avanti, con la pubblicazione di un nuovo capitolo: Age of Empires IV.

La lista dei trucchi e codici di Age of Empires III verrà aggiornata in seguito all’uscita dell’edizione definitiva, qualora ce ne fosse bisogno.

Fonte: https://ageofempires.fandom.com/