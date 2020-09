Trucchi e Codici di The Sims 4 – PC

Come per Gta e Age of Empires, anche i codici di The Sims sono molto popolari tra i giocatori. Soldi a palate, libertà di edificazione e modifiche in itinere del proprio Sim, sono solo alcuni dei vantaggi che i codici di The Sims 4 possono offrire agli utenti.

Il simulatore di vita targato EA è giunto al suo sesto anno di vita e gode di una solida community molto attiva. Negli anni si è espanso con decine e decine di espansioni, game pack e stuff pack. L’ultimo DLC uscito sancisce l’ennesima contaminazione del mondo Electronic Arts da parte del Franchise di Star Wars: Viaggio a Batuu.

I codici non sono solamente un aiuto per il giocatore, ma combinati con le mod offrono esperienze di gioco alternative, in grado arricchire ulteriormente un universo già in continua espansione.

Di seguito trovate il meglio sulla piazza dei codici di The Sims 4 (in continuo aggiornamento).

Trucchi e codici di The Sims 4

Per inserire i codici digitate sulla tastiera CTRL + MAIUSC + C: si aprirà una barra in cui inserire il comando che attiva il codice.

Digitate “testingcheats true“. In questo modo viene abilitata la possibilità di inserire qualsiasi trucco [per disabilitare digitare testingcheats false].

N.B. rispettare lo spazio indicato tra le parole

Trucchi base

1000 Simoleon : kaching

: kaching 50000 Simoleon : motherlode

: motherlode Abilita acquisto case nello scenario (da inserire quando si è nella schermata scenario) : freerealestate on/off

: freerealestate on/off Aggiungi X Simoleon all’unità familiare : money X (a discrezione)

: money X (a discrezione) Nascondere tutte le vignette : headlineeffects on/off

: headlineeffects on/off Nascondere il contorno bianco che illumina Sim e oggetti: hovereffects on/off

Compra e costruisci

Accedere agli oggetti debug : bb.showhiddenobjects

: bb.showhiddenobjects Altri oggetti debug (hardcore) : bb.showliveeditobjects

: bb.showliveeditobjects Spostare gli oggetti al di fuori della griglia : bb.moveobjects

: bb.moveobjects Sbloccare tutti gli oggetti del catalogo compra : bb.ignoregameplayunlocksentitlement

: bb.ignoregameplayunlocksentitlement Abilitare modifica lotti comunitari: bb.enablefreebuild

Trucchi CAS

Trucchi relazioni

Amicizia : modifyrelationship nome personaggio X (a discrezione) ltr_friendship_main

: modifyrelationship nome personaggio X (a discrezione) ltr_friendship_main Amore : modifyrelationship nome personaggio X (a discrezione) ltr_romance_main

: modifyrelationship nome personaggio X (a discrezione) ltr_romance_main es. modifyrelationship Mario Rossi 10 ltr_friendship_main

Modifica interamente SIM dopo creazione: cas.fulleditmode

Livello successivo aspirazione : aspirations.complete_current_milestone

: aspirations.complete_current_milestone Aggiungere punti soddisfazione : sims.give_satisfaction_points X (numero a discrezione)

: sims.give_satisfaction_points X (numero a discrezione) Aggiungere punti abilità : stats.set_skill_level major_nomeabilitàininglese X (numero a discrezione) es: stats.set_skill_level major_videogaming 10

: stats.set_skill_level major_nomeabilitàininglese X (numero a discrezione) es: stats.set_skill_level major_videogaming 10 Modifica emozione : sims.add_buff e_buff_nomeemozioneinglese es: sims.add_buff e_buff_sad (triste)

: sims.add_buff e_buff_nomeemozioneinglese es: sims.add_buff e_buff_sad (triste) Promozione : careers.promote nomecarrierainglese (es. careers.promote astronaut)

: careers.promote nomecarrierainglese (es. careers.promote astronaut) Carattere: traits.equip_trait trattocaratterialedaaggiungereinglese (es. traits.equip_trait argumentative [argomentativo])

Creature Fantasy

Diventa scheletro : traits.equip_trait trait_hidden_skeleton_serviceskeleton

: traits.equip_trait trait_hidden_skeleton_serviceskeleton Diventare fantasma: traits.equip_trait comeèmortoilsiminglese (es: traits.equip_trait laugh [morto dal ridere])

traits.equip_trait comeèmortoilsiminglese (es: traits.equip_trait laugh [morto dal ridere]) Da umano a vampiro : traits.equip_trait trait_occultvampire

: traits.equip_trait trait_occultvampire Da vampiro a umano : traits.remove_trait trait_occultvampire

: traits.remove_trait trait_occultvampire Da Vampiro a fantasma: traits.equip_trait vampire_sun

Gradi Vampiro

Vampiro minore : stats.set_stat rankedstatistic_occult_vampireXP 202

: stats.set_stat rankedstatistic_occult_vampireXP 202 Vampiro illustre : stats.set_stat rankedstatistic_occult_vampireXP 630

: stats.set_stat rankedstatistic_occult_vampireXP 630 Maestro : stats.set_stat rankedstatistic_occult_vampireXP 1058

: stats.set_stat rankedstatistic_occult_vampireXP 1058 Gran Maestro: stats.set_stat rankedstatistic_occult_vampireXP 1486

Fonte: http://lukeproduction.it/