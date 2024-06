Concord: Un nuovo FPS pronto a lasciare il segno!

Nello State of Play del 30 Maggio, di cui trovate tutte le novità qui , è stato dedicato gran parte della diretta a Concord il nuovo FPS PvP creato da Firewalk Studios . Firewalk Studios è uno dei nuovi team di sviluppo che Sony ha preso sotto la sua ala nell'Aprile 2023 e questo sarà il loro primo gioco in uscita sulle console PlayStation.

Come loro stessi dicono gli obbiettivi di Firewalk Studios sono quelli di offrire un intrattenimento videoludico straordinario , basato su un gameplay solido e un' arte ispiratrice , che catturi la gioia di giocare insieme.

Durante lo State of Play è stato mostrato un trailer del gameplay di Concord e alcuni dei personaggi disponibili da giocare all'interno del roster.

Il gameplay ricorda molto quello di Overwatch sotto diversi aspetti, infatti si tratta di uno shooter PvP 5 contro 5 con diverse classi di personaggi, ognuno caratterizzato da proprie abilità e personalità.

Lo spunto preso dal gioco di Blizzard è molto evidente soprattutto per alcuni personaggi, speriamo che non sia una copia totale.