State of Play 2024: titoli da togliere il fiato!

Il 30 Maggio 2024 è stato il giorno prefissato per il nuovo State of Play di Sony. Dopo le notizie dello State of Play di Gennaio 2024, nella live stream di 40 minuti che per noi italiani si è tenuta stanotte a mezzanotte in punto abbiamo avuto ulteriori notizie riguardanti giochi già annunciati in precedenza come Silent Hill 2 e Until Dawn.

Inoltre sono stati fatti vedere i trailer di numerosi giochi che erano stati solamente annunciati ma attesi da molti giocatori tipo Monster Hunter Wilds, Dynasty Warriors e Alien Rogue Incursion.

Diversamente da come ci si potesse aspettare non abbiamo avuto novità in merito a console nuove o a versioni superiori rispetto a quelle esistenti.

Ha fatto molto scalpore però vedere e aver avuto conferma della decisione di portare molti titoli PlayStation sulla piattaforma PC, anche con titoli del calibro di God of War: Ragnarok!

Tutti i titoli annunciati allo State of Play

Concord e Firewalk Studio

Concord in concomitanza con gli annunci del Firewalk Studios è stato uno degli argomenti cardine di questo State of Play.

Oltre ad esserci stato mostrato un trailer del gioco abbiamo potuto vedere un trailer del nuovo FPS di Sony insieme ad avere ricevuto un commento dagli stessi creatori.

Ci è stata fornita anche 2 date molto interessanti ovvero:

Open Beta a Luglio 2024

a Luglio 2024 Release ufficiale il 23 agosto 2024

Per maggiori informazioni su Concord potete consultare il nostro articolo contenente un'analisi più dettagliata di tutto ciò che abbiamo potuto vedere questa notte.

God of War: Ragnarok

God of War: Ragnarok approda su PC con una grafica adattata alle specifiche della piattaforma.

Non vogliamo fare troppi spoiler sul gameplay nel caso foste ancora all'oscuro del gioco, ma se siete curiosi potete dare un'occhiata alla nostra recensione!

Dynasty Warriors: Origins

Dynasty Warriors: Origins è il nuovo capitolo della saga e ancora una volta propone un gameplay single player, tendenza adottata di recente in molti dei prossimi titoli Sony.

Non abbiamo date precise riguardanti ad uscite o altro, sappiamo solo che il gioco è programmato per il 2025 per le console PS5.

Infinity Nikki

Infinity Nikki è il nuovo gioco dress-up adventure con ambientazione open-world per PlayStation 5. Esplora Miraland per conoscere i mistery dello styling al fianco di Nikki sbloccando vari poteri attraverso gli abiti.

Attualmente è prevista una beta del gioco nel terzo quarto del2024.

Ballad of Antara

Ballad of Antara è un fantasy RPG d'azione in arrivo nel 2025 su PS5 creato da TipsWorks Studio e Infoldgames.

Un lontano paese è sull'orlo di essere perduto a causa di un conflitto e dell'invasione che ne seguì. Intraprendi un viaggio pericoloso, affrontando creature divine per reclamare i fondamentali distorti e perduti del mondo.

Skydance's Behemont

Skydance's Behemont è uno dei due giochi annunciati per PlayStation VR2 creato da Skydance Studio.

Il trailer del gioco d'azione e di avventura ci fornisce l'impressione di un gameplay da togliere il fiato, con combattimenti brutali corpo a corpo e incontri con mostri colossali che ci attendono.

Il gioco è previsto in uscita per la fine del 2024.

Alien Rogue Incursion

Alien Rouge Incursion è il secondo titolo per PS VR2, che riporta in vita la saga di Alien in un nuovo gioco horror d'azione.

Attualmente disponibile solo in wishlist si suppone uscirà durante la fine del 2024.

Marvel Rivals

Marvel Rivals è il nuovo FPS tutti contro tutti basato sul MCU, il gioco che attualmente è in alpha su PC arriva anche sulle console Sony e lo State of Play ci ha fornito un gameplay trailer su PlayStation.

A luglio 2024 è prevista una close beta per PS5.

Where Winds Meet

Where Winds Meet, uno dei titoli per cui personalmente sono rimasto molto impressionato, è un action-adventure RPG in ambientazione open-world. Dal trailer del gioco notiamo un'ambientazione orientale e riferimenti ad ambiti delle arti marziali e non solo.

Attualmente è in sviluppo per PlayStation 5, ma già salvabile in Wishlist.

Until Dawn

Until Dawn arriva fu PS5 e PC nell'autunno 2024, riportando un gameplay ispirato al capitolo precedente.

In questo capitolo i nostri personaggi sembrano affrontare un incubo senza via d'uscita in un cottage di montagna in cui si erano recati.

Path of Exile

Path of Exile è un free-to-play Action RPG creato da Grinding Gear Games. Nel secondo capitolo verrà fornita su console il supporto per in cross-play e cross-progression oltre alla modalità Co-op.

Si avrà un early access alla fine del 2024 su PS5.

Silent Hill 2

Silent Hill 2 ritorna ufficialmente con un sequel su console, nel trailer vediamo come il nostro protagonista ritorna a Silent Hill per rivivere le memorie dei giorni passati con la sua defunta moglie dopo aver ricevuto una lettera, lì però incontrerà una persona alquanto particolare...

Il gioco è in uscita l'8 ottobre 2024 su PS5.

Monster Hunter Wilds

Monster Hunter Wilds finalmente gli viene fornito un trailer, lo aspettavo da mesi e non vedo l'ora di giocarlo. Il nuovo capitolo della saga è sempre più vicino e notiamo i grossi miglioramenti grafici fatti a partire dal trailer.

Attualmente in Wishlist, è previsto in uscita nel 2025 su PS5 e si spera anche su altre console.

Astro Bot

Astro Bot è il nome della nuova avventura spaziale di Sony con protagonista Astro nell'esplorazione di più di 50 mondi

L'uscita è prevista per il 6 Settembre 2024, ma i pre-order sono disponibili dal 7 Giugno.