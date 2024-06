Summer Game Event 2024: tutte le stream di Giugno!

Partendo dal 23 Maggio 2024 con il Warhammer Skull si apre ufficialmente il mese dedicato alle livestream di varie compagnie per pubblicizzare le novità future e aumentare l'hype dei player in attesa dei videogiochi.

Il Summer Game Fest o Summer Game Event quest'anno andrà a sostituire lo spirito dell'E3 tipico di Giugno durante il quale publisher, studi di sviluppo e varie altre iniziative si uniscono per ospitare numerosi presentazioni da condividere a tutti per dare aggiornamenti sui vari sviluppi.

Sono ormai iniziate le numerose trasmissioni online, e vogliamo darvi una mano ad organizzare le vostre giornate se volete prendere parte alle live rimanenti.

Abbiamo raccolto un una lista completa di tutti gli annunci fatti fino ad oggi, compreso di date e luoghi in cui vedere le live.

Come negli anni precedenti, uno dei grandi eventi sarà la live del Summer Game Fest di Geoff Keighley il 7 giugno. Evento annuale, questo showcase è ospitato davanti a un pubblico dal vivo e trasmesso in tutto il mondo. Microsoft ospiterà il suo evento il 9 giugno.

In conclusione avremo la rivelazione mondiale di Call of Duty: Black Ops 6 che sarà trasmessa immediatamente dopo l'evento Xbox.

Altri eventi verranno probabilmente annunciati con il tempo come GameSpot Live.

Se si vuole avere ulteriori approfondimenti da esperti e qualche battuta amichevole per smorzare la serietà durante alcuni di questi showcase, ci si può anche sintonizzare sui livestream di GameSpot e Giant Bomb che si terranno il weekend dell'8/9 Giugno.

Tutte le principali conferenze stampa del weekend del Summer Game Fest saranno trasmesse sui canali di GameSpot, mentre Giant Bomb reagirà alle conferenze stampa.

Planning Livestream Summer Game Event

Warhammer Skull

Con molti giochi di Warhammer in sviluppo in qualsiasi momento, quale modo migliore per tenere i fan aggiornati se non attraverso uno showcase dedicato? L'evento Warhammer Skulls di quest'anno sarà nuovamente presentato da Rahul Koli e sono stati fatti annunci per i seguenti giochi: Warhammer 40,000: Space Marine 2, Boltgun, Rogue Trader, Total War: Warhammer, Blood Bowl 3, Tacticus, Battlesector, Warpforge e Darktide.

La livestream è stata fatta su Youtube, di cui attualmente si trova il WOD, il 23 Maggio.

INDIE Live Expo

INDIE Live Expo si tratta di uno showcase digitale giapponese, è stato trasmesso il 25 maggio in anteprime mondiali, in cui sono stati fatti numerosi annunci di notizie e aggiornamenti sui contenuti di oltre 150 videogiochi diversi.

La livestream era seguibile tramite Youtube e Twitch

State of Play

Lo State of Play ha annunciato diversi nuovi titoli per PS5 e PSVR 2, molti giochi sono attualmente in sviluppo e aggiungibili solo in wishlist mentre altri abbiamo già date precise d'uscita.

Lo showcase è stato fatto il 30 Maggio su Youtube.

OTK Games Expo

Per il terzo anno di fila l'OTK Games Expo metterà in evidenza dozzine di giochi da più sviluppatori che attraverso vari generi videoludici. Gli spettatori possono aspettarsi di vedere giochi d'azione, avventura, cozy, picchiaduro, horror, platform, sparatutto e strategia, e alcuni degli studi partecipanti includono Blue Manchu Games, Apogee Entertainment, Envision Entertainment e Code Wakers.

Sarà possibile vedere la live il 4 Giugno attraverso Twitch e Youtube ai seguenti orari in base al fuso orario corrispondente:

12 PM PT

3 PM ET

8 PM BST

4 AM JST (5 giugno)

5 AM AEST (5 giugno)

The Best Indie Games Showcase

Per i fan dei giochi più piccoli, The Best Indie Games Showcase tornerà per il secondo anno sempre il 4 giugno in una live su Youtube. Più di 150 giochi saranno mostrati qui in una vasta gamma di generi e da dozzine di sviluppatori.

Gli orari in base al fuso sono i seguenti:

8 AM PT

11 AM ET

4 PM BST

12 AM JST (5 giugno)

1 AM AEST (5 giugno)

Guerrilla Collective Online Showcase

Un mix di annunci di giochi AAA e indie, ci saranno nuovi video di gameplay e trailer durante il livestream di quest'anno del Guerrilla Collective.

La live verrà trasmessa sia su Youtube che su Twitch il 6 Giugno ai seguenti orari:

10 AM PT

1 PM ET

6 PM BST

2 AM JST (7 giugno)

3 AM AEST (7 giugno)

Summer Game Fest

Presentato da Geoff Keighley, il Summer Game Fest è stata la sede di alcune delle più grandi rivelazioni della stagione dei giochi estivi. L'anno scorso hanno fatto notizia Mortal Kombat 1, Prince of Persia: The Lost Crown e Alan Wake 2, e un "lineup completo di partecipanti e attività" inizierà dopo la conclusione dello spettacolo principale. Ora al suo quinto anno, lo show di quest'anno promette "nuovi annunci di videogiochi, prime visioni e trailer."

La stream sarà effettuata il 7 giugno, si sanno già gli orari ma non ancora dove verranno fatte:

2 PM PT

5 PM ET

10 PM BST

6 AM JST (8 giugno)

7 AM AEST (8 giugno)

Day of the Devs

La live sarà il 7 Giugno e inizierà direttamente dopo il Summer Game Fest, il Day of the Devs di Double Fine e iam8bit è focalizzato sui giochi indie e sui loro sviluppatori.

Non abbiamo altre notizie al di fuori di questo.

Access-Ability Showcase

Dopo il livestream inaugurale dello scorso anno, l'Access-Ability Showcase torna nuovamente per mostrare più giochi realizzati da sviluppatori con disabilità e le opzioni di accessibilità disponibili in ciascuno di essi. Lo showcase si concentrerà su nuovi giochi e sui modi in cui l'accessibilità per i giocatori disabili può essere migliorata.

Gli orari della stream del 7 Giugno saranno i seguenti, manca ancora però la piattaforma di hosting:

8 AM PT

11 AM ET

4 PM BST

12 AM JST (8 giugno)

1 AM AEST (8 giugno)

Devolver Direct

Normalmente uno degli showcase più strani del calendario dei giochi, il Devolver Direct "celebrerà" il 15° compleanno della sua mascotte Volvy quest'anno. Nuove rivelazioni di giochi e aggiornamenti saranno mostrati in un livestream il 7 Giugno, che durerà 20 minuti. Gli orari sono:

5 PM PT

8 PM ET

1 AM BST (8 giugno)

9 AM JST (8 giugno)

10 AM AEST (8 giugno)

Wholesome Direct

Come suggerisce il nome, il Wholesome Direct è interamente dedicato alle good vibes, ai cozy games e a debutti edificanti. Per chiunque cerchi giochi affascinanti da aggiungere alla propria lista dei desideri, Wholesome Direct è un livestream da non perdere. Si terrà l'8 Giugno, ma ancora è da annunciare la piattaforma:

9 AM PT

12 PM ET

5 PM BST

1 AM JST (9 giugno)

2 AM AEST (9 giugno)

Future Games Show: Summer Showcase

Presentato da GamesRadar, lo show di quest'anno presenterà "aggiornamenti entusiasmanti su giochi blockbuster e approfondimenti su indies molto attesi" secondo gli organizzatori. Più di 40 giochi in arrivo per PlayStation, Xbox, Switch e PC saranno presentati.

Gli orari della live dell'8 Giugno sono:

12 PM PT

3 PM ET

8 PM BST

4 AM JST (9 giugno)

5 AM AEST (9 giugno)

Future of Play Direct

Future of Play Direct è uno sguardo in stile anime ai giochi indie, e l'edizione 2024 avrà annunci di giochi, trailer, performance musicali e molti ospiti. Come negli anni precedenti, sarà ospitato da VTuber Melios.

Alcuni degli sviluppatori coinvolti includono Trinket Studios (creatori di Battle Chef Brigade), Texel Raptor (creatori di Parkitect), Mighty Yell (creatori di The Big Con) e Studio Pixel Punk (creatori di Unsighted). Ci saranno anche aggiornamenti da titoli come Dungeon Clawler, Timberborn, Psychroma, Zodiac XXL, Airborne Empire e molti altri.

La stream dell'8 giugno sarà fatta su Youtube ai seguenti orari:

8 AM PT

11 AM ET

4 PM BST

12 AM JST (9 giugno)

1 AM AEST (9 giugno)

Xbox Games Showcase

L'Xbox Games Showcase quest'anno sarà il 9 Giugno e non sono stati ancora rivelati quali giochi saranno presenti al suo evento, probabilmente vedremo di più sulle sue uscite in programma per quest'anno. Avowed, Indiana Jones e Microsoft Flight Simulator 2024 sono tutti previsti per un lancio nel 2024.

10 AM PT

1 PM ET

6 PM BST

2 AM JST (10 giugno)

3 AM AEST (10 giugno)

Successivamente al Xbox Games Showcase avremo ulteriori notizie e un'anteprima mondiale sul nuovo Call of Duty di quest'anno, che sarà una nuova entrata nella serie Black Ops. Abbiamo già avuto numerose notizie riguardanti Call of Duty: Black Ops 6 e vi consiglio di andare a recuperarle qui se siete curiosi!

PC Gaming Show

Condotto da PC Gamer, il PC Gaming Show si tiene annualmente dal 2015. Originariamente lanciato come risposta alla scarsa rappresentanza dei PC Player durante gli E3, adesso i fan possono aspettarsi annunci di nuovi giochi e diversi trailer nella livestream del 9 Giugno.

La live si terrà su Youtube, Twitch, Facebook, X e TikTok ai seguenti orari

1 PM PT

4 PM ET

9 PM BST

5 AM JST (June 10)

6 AM AEST (June 10)

Ubisoft Forward

Ubisoft mantiene ancora segreto cosa i giocatori possono aspettarsi quando trasmetterà dal vivo da Los Angeles quest'anno, ma alcuni dei titoli potenziali potrebbero essere Star Wars Outlaws, il remake di Splinter Cell e Assassin's Creed Shadows, insieme ad altri. A febbraio, Ubisoft aveva dichiarato che prevede di rivelare "l'entità" del suo lineup in questo mese per l'anno fiscale 2024-25, il che potrebbe inserirsi bene nel suo evento di giugno.

L'evento è trasmesso su Twitch e Youtube:

12 PM PT

3 PM ET

8 PM BST

4 AM JST (June 11)

5 AM AEST (June 11)

Eventi ancora da annunciare

Oltre a tutti gli eventi annunciati sappiamo anche che ci saranno altri due eventi di cui non è ancora stata specificata una data:

Nintendo June Direct: Nintendo gioca le sue carte vicino al petto, e per il Nintendo Direct di giugno la compagnia ha rivelato molto poco. Quello che ha confermato è di moderare le aspettative, poiché prevede di concentrarsi sui giochi in arrivo per Switch nella seconda metà del 2024 e non parlerà della console Switch 2 in questo livestream.

Upload VR Showcase: Per i fan della realtà virtuale, l'Upload VR Showcase è uno sguardo dedicato a questa modalità immersiva di gaming. Ci si aspetta nuove rivelazioni di giochi e annunci quando lo show inizierà.