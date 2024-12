Counter-Strike 2: puro spettacolo al torneo più importante dell’anno

Si è appena conclusa la Perfect World Shanghai Major, il secondo grande torneo di Counter-Strike 2 dall'uscita del gioco. Questo evento, tenutosi per la prima volta in Cina, ha riunito le migliori squadre del mondo in una competizione spettacolare che ha consolidato il titolo come uno degli eSport più seguiti a livello globale.

Il Cammino Verso la Gloria

La Shanghai Major ha visto la partecipazione di 24 team di altissimo livello, con squadre come NAVI, G2 Esports, FaZe Clan, Vitality e Team Spirit pronte a darsi battaglia. Tuttavia, i campioni in carica, i NAVI, non sono riusciti a riconfermarsi, venendo eliminati durante la fase a gironi con un deludente bilancio di 2 vittorie e 3 sconfitte. Questo ha lasciato spazio a nuovi protagonisti, con Vitality, G2 Esports, e Team Spirit tra i favoriti a contendersi il titolo.

Tabellone dei playoffs

Dopo un'intensa fase a eliminazione, otto squadre si sono qualificate per i playoff. Tra queste, Vitality ha dimostrato una forma straordinaria, chiudendo la fase a gironi con un impeccabile 3-0. Altre squadre come G2, The MongolZ e FaZe Clan hanno lottato duramente per ottenere il loro posto, regalando al pubblico momenti di puro spettacolo, torneo infine vinto dai Team Spirit per la prima volta nella loro storia.

Con una prestazione che ha sorpreso il mondo degli eSport, i FaZe Clan sono riusciti a raggiungere la finale della Shanghai Major di Counter-Strike 2. Un'impresa resa ancora più straordinaria dal fatto che il loro cammino verso i playoff sia stato tutto fuorché semplice. Il team ha mostrato una forma altalenante durante la fase a gironi, qualificandosi per il rotto della cuffia con un record di 3-2 e superando una decisiva sfida contro i FURIA, che ha determinato l'ultimo posto disponibile per la fase eliminatoria.

Nonostante le difficoltà iniziali, FaZe Clan ha dimostrato una resilienza straordinaria. Il leader della squadra, Finn "karrigan" Andersen, ha stupito i fan con una dichiarazione ambiziosa prima dei playoff: "Voglio affrontare Vitality, G2 e Spirit. Perché non realizzare la più difficile playoff run della storia?". Le sue parole si sono rivelate profetiche, poiché FaZe ha incontrato e sconfitto i Vitality e G2 sulla strada per la finale, affrontando proprio le squadre più forti e favorite del torneo per incontrare infine i Team Spirit in finale, dove ha combattuto fino all'ultimo, ma purtroppo senza raggiungere il risultato atteso.

Questa straordinaria sequenza di vittorie non solo ha consolidato il mito di FaZe Clan come una delle squadre più tenaci e capaci di adattarsi, ma ha anche reso la loro corsa ai playoff una delle più memorabili nella storia delle Major di Counter-Strike 2.

Dall'altra parte, gli Spirit ha avuto una playoff più serena, incontrando prima i Liquid e poi i MOUZ, entrambe squadre validissime ma sicuramente non contendenti al titolo.

La finale: donk vs ropz

donk MVP

Sebbene tutti i giocatori di entrambe le squadre abbiano giocato ad altissimi livelli, uno per team spicca. Dal lato Team Spirit, non poteva che non essere il diciassettenne Danil "donk" Kryshkovets, considerato uno dei giocatori più d'impatto della storia del videogioco, e considerando la sua giovanissima età, le stime lo portano a poter diventare il più forte di sempre.

Dalla parte dei FaZe, troviamo una performance incredibile di Robin "ropz" Kool durante l'intero torneo, e qui in finale si è riconfermato il protagonista del proprio team, purtroppo dovendo lasciare la scena a donk, che ha riportato un incredibile rating di 1.67, con un K-D di 69-44, riconfermando le previsioni di un futuro, possibile, GOAT. Ovviamente, ha vinto l'MVP del torneo.

L'Evoluzione di Counter-Strike 2