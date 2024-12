Tekken 8 uno sguardo a Clive Rosefield!

CLIVE ROSFIELD E L'EPICO STAGE PHOENIX GATE DI FINAL FANTASY XVI STANNO PER ARRIVARE IN TEKKEN 8!

Il Primo Scudo di Rosaria è il primo Guest Character annunciato ai The Game Awards, in cui TEKKEN 8 ha vinto il premio come Best Fighting Game.

Bandai Namco Entertainment Europe ha svelato Clive Rosfield da FINAL FANTASY XVI come primo personaggio ospite ad arrivare in TEKKEN 8. Il personaggio principale dell’epica serie di FINAL FANTASY si unirà al roster come prossimo personaggio giocabile DLC con 72 ore di accesso anticipato per i possessori del Playable Character Year 1 Pass dal 16 dicembre 2024, mentre l’uscita ufficiale è fissata per il 19 dicembre. Clive Rosefield è il quarto personaggio giocabile aggiunto al gioco da gennaio e aumenta ancora di più la lineup per questa prima stagione. TEKKEN 8 è disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S, e PC via Steam®.

In aggiunta a Clive Rosfield, arriva in TEKKEN 8 anche lo stage PHOENIX GATE, un luogo centrale in FINAL FANTASY XVI in cui una serie di tragici eventi ha modificato il destino del personaggio principale del gioco. La distruzione dello stage, riproposta attraverso gli Eikon e incredibili effetti speciali, rispecchia i momenti chiave del suo viaggio per confrontarsi con il passato. Clive Rosfield e lo stage PHOENIX GATE saranno disponibili per i giocatori che posseggono la Deluxe Edition, la Ultimate Edition o l’Upgrade Pack per la Ultimate che contiene il Playable Character Year 1 Pass. Possono anche essere acquistati separatamente o in bundle.

Clive Rosefield in Tekken 8

In questa incredibile notte per i fan, TEKKEN 8 ha anche vinto il premio come Best Fighting Game del 2024 ai The Game Awards. Sviluppato da Bandai Namco Studios Inc., il nuovo capitolo della leggendaria serie di picchiaduro è uno dei più apprezzati della serie e si spinge oltre i limiti del genere. Il gioco sfrutta appieno la potenza dell'Unreal Engine 5 per creare uno dei giochi di combattimento visivamente più sbalorditivi e coinvolgenti mai realizzati, introducendo nuovissime modalità di gioco e funzionalità tra cui un nuovo sistema di combattimento “Aggressivo”, personaggi completamente rimodellati e ambienti distruttibili.

Continua anche l'epica saga della faida Kazama-Mishima nel famoso Story Mode, ora incentrata sulla rivalità tra Jin Kazama e suo padre Kazuya Mishima e riportando in vita i personaggi leggendari e precedentemente "completamente morti" Heihachi Mishima e Jun Kazama.