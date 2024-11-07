Mondiali League of Legends: che Finale!

Sabato 2 novembre si é svolta, nella stupenda location della o2 Arena di Londra, la finale del campionato mondiale 2024 di League of Legends. A contendersi il trofeo i cinesi del team Bilibili Gaming e i koreani dei T1.

Ad aprire lo spettacolo della giornata l'esibizione dei Linkin Park, autori della colonna sonora di queste finals. Si sono esibiti con la canzone 'Paint the Town Blue', brano tratto dalla colonna sonora della seconda stagione di Arcane. Con loro sul palco anche Mars Atlas dei Forts e Tiffany Aris con la canzone 'Still Here', il singolo che ha accompagnato il video inaugurale della Stagione 2024 di League of Legends.

T1 nella leggenda

Con questa vittoria i T1 sono il primo team al mondo per vittorie mondiali. Ben 5 i titoli dei coreani con un back to back meraviglioso dopo la vittoria dello scorso anno. Ma non si limita a questo il loro record: si sono aggiudicati il titolo con lo stesso roster dal 2022. Consigliato 2XKO 1.0: l’ultima frontiera dei picchiaduro in rete Leggi ora

Ma nulla da recriminare al team avversario, che si é assolutamente fatto valere. La serie, estremamente tesa, si è protratta fino a cinque partite, in quanto i BLG hanno portato a casa le prime partite e i T1 hanno mostrato un eccellente capacità d'assedio concentrandosi sui Voidgrubs. Tuttavia, la quinta e ultima partita è stata decisa da scontri ravvicinati e da decisioni in una frazione di secondo. Faker ha giocato una partita immensa con Galio, un pick con cui storicamente ha punito le squadre LPL, ma anche il supporto Ryu "Keria" Min-seok merita una menzione per una geniale Poppy ult su Ahri che ha fatto guadagnare tempo a Faker per una giocata miracolosa nel teamfight che ha vinto la serie.

"Re Demone Imprendibile"

Faker è stato davvero all'altezza del suo soprannome di "Re Demone Imprendibile". Negli ultimi anni, Faker è stato talvolta messo in secondo piano e ha permesso ai suoi compagni di squadra di brillare, ma non è stato così a Londra. Nelle partite quattro e cinque, Faker ha giocato alla grande, con un impegno incredibile e la sua caratteristica capacità di sfuggire miracolosamente alle situazioni più pericolose.

Ma quello che rende Faker davvero unico è la quantità di riconoscimenti cosmetici che ha ottenuto. Con il premio MVP dei Worlds, Faker riceverà una skin Prestige esclusiva, portando così il totale delle sue skin a nove:

SKT T1 Zed (2013)

SKT T1 Ryze (2015)

SKT T1 Syndra (2016)

T1 Orianna (2023)

Risen Legend Ahri

Immortalized Legend Ahri

Risen Legend Leblanc

Skin Mondiali 2024

Skin Mondiali 2024 Prestige

Il suo successo senza precedenti e la sua longevità lo rendono il più grande atleta di sempre nel mondo degli esports e il midlaner T1 non sembra mostrare segni di cedimento.

Spettatori: numeri da capogiro

La presenza per il terzo anno consecutivo di Faker e dei T1 in finale mondiale ha senza dubbio contribuito ad attirare l’attenzione degli appassionati di LoL.Secondo i dati riportati dalla piattaforma Esports Charts, escludendo come sempre i numeri cinesi (non affidabili perché calcolati dalle piattaforme streaming di Pechino in modo differente), la finale dei mondiali di Londra ha toccato i 6,94 milioni di spettatori al suo picco massimo, sfiorando i 7 milioni.

Sempre piu uno spettacolo piacevole non solo per gli appassionati. Ora non resta che aspettare il mondiale 2025 e scoprire se Faker sara ancora presente a guidare i T1.