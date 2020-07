Cuphead | Rilasciato il trailer del lancio su PlayStation 4

Probabilmente molti di voi conoscono già il famoso videogioco “Run&gun” Cuphead. Sviluppato e pubblicato, il 29 Settembre del 2017, dai fratelli Chad e Jared Moldenhauer di StudioMDHR.

Cuphead, che oggi, dopo la pubblicazione del trailer sul canale YouTube ufficiale dello studio di sviluppo è pronto a sbarcare sulla una delle console più amate dai videogiocatori, se non la più amata. Proprio così Cuphead sarà disponibile su PlayStation 4 dal 28 Luglio 2020.

Se vuoi avere più informazioni su questo videogioco, perché non leggi il nostro articolo dedicato:

Dopo aver riscosso parecchio successo sulle altre piattaforme videoludiche come PC, Xbox One e Nintendo Switch, Cuphead è pronto a far vivere una magica avventura, assieme al suo amico Mugman, ispirata ai cartoon degli anni “30.

Affronta svariati boss uno più difficile dell’altro, ma al contempo unici nel loro genere. Sblocca svariate abilità e equipaggiamenti che ti permetteranno di avanzare senza troppe problematiche fino alla fine di quest’avventura.

Cosa ne pensi? Vota ora!

Il monitor Samsung S24F350 è disponibile sulla piattaforma di Amazon a un prezzo decisamente scontato. 🔥

📰 Google News

Segui Hynerd.it anche su Google News, selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina! 👍 Facebook

Metti mi piace alla nostra pagina Facebook per essere sempre aggiornato!