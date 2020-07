Ubisoft Forward: Il 2020 secondo l’azienda francese

Il 12 Luglio 2020 si è tenuta in diretta streaming la conferenza Ubisoft Forward, a sostituzione di quella ormai abituale dell’E3. La diretta, che è durata poco meno di un’ora, ha dato uno sguardo più completo e dettagliato alle prossime uscite Ubisoft. In questo articolo cerchiamo di riassumere brevemente ciò che si è visto, dando una visione generale dei giochi cardine della conferenza.

Watch Dogs Legion

Terzo titolo della saga di Watch Dogs, Legion è un titolo di cui si è parlato molto negli ultimi tempi. Inizialmente previsto per la primavera del 2020, in questo Ubisoft Forward, è stata finalmente annunciata la nuova data di uscita. All’evento, oltre a essere stato mostrato un cortometraggio introduttivo, è stato mostrato un nuovo gameplay. Le sequenze in game hanno mostrato i vari tipi di approcci che possiamo decidere di usare nelle missioni, in quanto saremo liberi di usare qualsiasi personaggio che riusciremo a portare dalla parte del Dedsec, ognuno con un diverso tipo di approccio all’azione. È stato inoltre introdotto Nigel Cass, capo del gruppo militare Albion, assoldato dal governo per ostacolare il DedSec.





Watch Dogs Legion arriverà il 29 Ottobre 2020 e approderà su PS4, Xbox One, PC e Google Stadia. È stato confermato il rilascio del titolo anche per le console next-gen, ma non sono state ancora comunicate date. Phil Spencer, il vicepresidente di Microsoft Gaming, inoltre, ha confermato lo Smart Delivery per quanto riguarda Xbox Series X.

Nuovo Gameplay di Watch Dogs Legion pubblicato sul canale YouTube di Ubisoft

Hyper Scape

Il nuovo Battle Royale firmato Ubisoft, caratterizzato da un gameplay molto frenetico e dettato dalla casualità, si è mostrato al pubblico con un trailer cinematico introduttivo al mondo di gioco.

Il breve scorcio si è poi concluso con l’annuncio della open beta per PC gratuita e immediatamente disponibile.

Se volete saperne di più su Hyper Scape, sul sito trovate la recensione e la nostra intervista al giocatore professionista DragonEddy.

Cinematic Trailer di Hyper Scape dal canale YouTube di Ubisoft

Assassin’s Creed:Valhalla

Dopo il trailer di annuncio rilasciato qualche mese fa, il nuovo capitolo della famosa saga degli assassini si è finalmente mostrato in una sequenza di gameplay. Oltre ad un approfondimento sull’ambientazione di quell’epoca, sono state mostrate diverse meccaniche di gioco, come gli assalti e i raid. Ma anche fasi meno concitate di esplorazione e looting per migliorare sempre di più l’accampamento. Attraverso Eivor guideremo il popolo vichingo alla ricerca di una nuova terra, combatteremo per sopravvivere e diventeremo man mano sempre più forti.





Assassin’s Creed:Valhalla verrà lanciato sul mercato il 17 Novembre 2020 su PS4, Xbox One, PC e Google Stadia. In un secondo momento approderà anche sulle console next-gen, ma non è ancora stata comunicata la data.

Inoltre, acquistando il gioco per Playstation 4 e Xbox One, si potrà aggiornare alla versione per Playstation 5 e Xbox Series X senza costi aggiuntivi.

Trailer di gioco di AC:Valhalla pubblicato sul canale YouTube di Ubisoft

Far Cry 6

Infine, proprio negli ultimi minuti di conferenza, è stato presentato con uno spettacolare trailer cinematico Far Cry 6. Ambientato nell’isola fittizia di Yara, ci viene subito presentato quello che sarà l’antagonista della storia, un brutale dittatore di nome Anton Castillo (interpretato dalla star di Breaking Bad Giancarlo Esposito). A Yara è in corso una guerra civile di cui ormai si è perso il controllo, toccherà al giocatore, vestendo i panni di Dani Rojas, ripristinare la pace abbattendo la dittatura.

È stata inoltre fissata la data di lancio prevista per il 18 Febbraio 2021. Anche qui, se acquisterete il titolo per PS4 e Xbox One, riceverete la versione ottimizzata per le console next-gen.

Trailer di lancio di Far Cry 6 presente sul canale YouTube di Ubisoft

A fine conferenza il CEO di Ubisoft, Yves Guillemot ha annunciato che seguirà un altro evento simile a questo, nel quale verranno mostrati altri titoli a cui l’azienda sta lavorando.

Se volete saperne di più sui migliori giochi pubblicati dall’azienda francese in questi anni, andate a dare un’occhiata alla classifica redatta da noi.

Voi cosa ne pensate di questo Ubisoft Forward? Vi hanno convinto gli annunci fatti?

