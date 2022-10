Cyberpunk 2077: no coincidence arriverà nel 2023

Indice dei contenuti Tutto quello che sappiamo su Cyberpunk 2077: No Coincidence

Dopo il successo riscontrato con Cyberpunk: Edgerunners, l’anime prequel rilasciato lo scorso mese su netflix, CD Projekt RED sembra intenzionata ad ampliare ulteriormente il suo universo narrativo con un adattamento letterario. Orbit Books ha infatti annunciato sul suo profilo twitter che Cyberpunk 2077: No Coincidence, romanzo tratto dall’omonimo gioco, uscirà nelle librerie l’8 agosto 2023.

Stando alle informazioni rilasciate, Cyberpunk 2077: No Coincidence è un romanzo di 384 pagine, scritto dall’illustratore e scrittore polacco Rafal Kosik. Sceneggiatore del già citato Edgerunners e creatore della serie best seller di romanzi sci-fi per ragazzi, Felix, Net i Nika, è stato insignito di una delle più alte onorificenze letterarie di fantascienza in Polonia e le sue meticolose visioni del futuro sono molto apprezzate anche dai lettori più maturi. Il suo nuovo libro edito da Orbit Books, sarà una storia stand-alone ambientata nella scintillante Night City, che andrà ad ulteriormente ad approfondire ed esplorare con personaggi inediti e nuove situazioni, ciò che il mondo creato da Mike Pondsmith ha da offrire.

La trama vede infatti, come protagonisti, un gruppo di sconosciuti costretti da un misterioso personaggio, a derubare un convoglio che trasportava un container della Militech. All’oscuro di quanto possa essere pericoloso e influente il loro “datore di lavoro” e ricattatore, e dello scopo dell’artefatto rubato, i membri di questa banda improvvisata composta da un veterano diventato rinnegato, un agente dormiente della Militech, un nerd di computer, un terapeuta, un ripperdoc e un tecnico, dovranno accantonare le loro differenze e imparare a lavorare insieme, se vogliono evitare di essere scoperti prima di mettere a segno il prossimo colpo mortale.

Questo era tutto quello che sappiamo finora, sul sito della casa editrice non si menziona un’uscita globale, tuttavia è logico pensare che il romanzo possa arrivare in altri paesi, compresa l’Italia. Non sarebbe infatti la prima volta che una casa editrice si occupa di portare nel nostro paese opere tratte da videogiochi, ne sono un caso abbastanza recente i romanzi di Death Stranding editi da Jpop.

In conclusione, non ci resta dunque che aspettare che il romanzo arrivi. Nel mentre vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 è disponibile su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X|S e PC e che è prevista per il prossimo anno, l’uscita della sua espansione Phantom Liberty.