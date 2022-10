PS Plus Extra e Premium: giochi in arrivo il 18 ottobre

Sony ha recentemente annunciato i nuovi titoli che verranno aggiunti ai due cataloghi disponibili con l’abbonamento ai piani Extra e Premium del PS Plus. Le novità saranno tutte disponibili a partire da martedì 18 ottobre su Playstation 4 e Playstation 5.

Lista giochi inclusi con PS Plus Extra:

Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition | PS4, PS5

Il primo titolo della lista per gli abbonamenti di PS Plus è l’apprezzatissimo Grand Theft Auto: Vice City, qui nella sua Definitive Edition.

Il gioco, meglio conosciuto come GTA:VC, è ambientato nel 1986, due anni dopo Vice City Stories.

Dopo essere uscito di prigione, Tommy Vercetti, un ex mafioso, viene mandato nella soleggiata e pericolosa Vice City. Quando però un affare va terribilmente storto, Tommy si imbarca in un viaggio attraverso la città per riparare al danno commesso e reclamare ciò che gli spetta di diritto.

Dragon Quest XI S: Echi di un’era perduta – Edizione definitiva | PS4

Come secondo titolo in arrivo ad ottobre per gli abbonati a PS Plus, troviamo l’edizione definitiva di Dragon Quest XI S: Echi di un’era perduta. In questa epica avventura GDR, vestirete i panni del Lucente, e insieme ai vostri fedeli compagni collaborerete per sopravvivere agli attacchi del male e avere la meglio sulle forze oscure che minacciano di gettare nel caos il mondo di Erdrea.

Assassin’s Creed Odyssey | PS4

A seguire, troviamo Assassin’s Creed Odyssey. Nel gioco Ubisoft del 2018, condannati a morte dalla vostra famiglia, vestirete i panni di Alexios o Kassandra (a seconda di chi sceglierete all’inizio) e intraprenderete un epico viaggio da mercenario reietto a leggendario eroe greco, alla ricerca del vostro passato.

Dragon Quest Builders | PS4

Dopo Dragon Quest XI, ecco che arriva Dragon Quest Builders. Spin-off della serie principale, il gioco si presenta come un simpatico e rilassante sandbox, in cui poter raccogliere, creare oggetti e costruire ciò che si vuole. Il tutto mentre si fa la conoscenza di personaggi indimenticabili e si affrontano mostri feroci.

Dragon Quest Builders 2 | PS4

Insieme al primo, arriva anche il secondo capitolo della serie. Oltre una campagna single player, tutte le atmosfere, e le meccaniche del primo gioco, in Dragon Quest Builders 2 è presente anche una modalità online dove si può giocare e costruire insieme ai propri amici.

Dragon Quest Heroes: L’Albero del mondo e le radici del male | PS4

Altro titolo, altro Dragon Quest. Questa volta si tratta però di Dragon Quest Heroes: L’Albero del mondo e le radici del male, lo spin-off realizzato da Omega Force che va unire la formula dei musou a elementi RPG molto interessanti. Durante il gioco, nei panni dell’eroe Luceus o dell’eroina Aurora, vi ritroverete ad unire le forze con un cast di amatissimi personaggi provenienti dai precedenti titoli della serie Dragon Quest, per far rinsavire orde di mostri feroci e ripristinare l’ordine nel regno.

Dragon Quest Heroes II: Explorer’s Edition | PS4

Concludiamo per quanto riguarda Dragon Quest, con Dragon Quest Heroes II: Explorer’s Edition. In questo spin-off hack-and-slash, con aree liberamente esplorabili, dovrete riportare la pace in un mondo pieno di mostri ed epiche battaglie. Inoltre, è presente una modalità multiplayer cooperativa fino a 4 giocatori, in cui affrontare insieme agli amici, orde di nemici e boss mostruosi.

Inside | PS4

Questo mese per gli abbonati a PS Plus c’è posto anche per Inside. Nell’ultima fatica di Playdead (Limbo), il videogiocatore viene chiamato a vestire i panni di un ragazzo solo e spaventato, che si ritrova suo malgrado al centro di un misterioso progetto. Il gioco è un platform dalle atmosfere inquietanti e grottesche, che offre un’esperienza narrativa capace di combinare momenti frenetici e rompicapo impegnativi. Molto apprezzato sia dalla critica che dall’utenza, è perfetto per chi desidera qualcosa di più impegnativo e profondo.

The Medium | PS5

Nella lista dell’abbonamento PS Plus troviamo anche The Medium. Questo horror psicologico in terza persona vi metterà nei panni di Marianne, una medium spirituale che aiuta le anime in difficoltà a cercare la “pace finale”. La particolarità del gioco sta nel gameplay basato su una realtà dualistica, esplorerete infatti contemporaneamente sia il mondo reale sia quello degli spiriti, e con l’aiuto delle vostre abilità psichiche, dovrete risolvere rompicapi in grado di influenzare entrambi i mondi. In tutto questo dovrete anche convivere con scoperte angoscianti e sopravvivere agli incontri con “Le Fauci”, un mostro scaturito da una tragedia indicibile.

Naruto to Boruto: Shinobi Striker | PS4

Per tutti i fan di Naruto e Boruto, questo mese all’interno del catalogo del piano extra troviamo anche Naruto to Boruto: Shinobi Striker. Il titolo è un battle multigiocatore competitivo, dove due squadre di quattro giocatori devono affrontarsi sul campo di battaglia per dimostrare chi è il migliore.

Assassin’s Creed Chronicles: China | PS4

Ecco il primo dei tre spin-off in 2.5D della saga di Assassin’s Creed disponibili questo mese con PS Plus. Assassin’s Creed Chronicles: China è la storia di Shao Jun, un ex concubina iniziata alle arti degli Assassini e intenzionata a vendicarsi di un clan noto come “Le Tigri”. All’interno del gioco, mentre vi farete strada nell’ombra e sfrutterete l’arsenale di Shao Jun per eliminare i vostri nemici, vi ritroverete ad esplorare un mondo sbalorditivo; creato con uno stile artistico evocativo ispirato alla tradizionale pittura con pennello.

Assassin’s Creed Chronicles: India | PS4*

Assassin’s Creed Chronicles: India è il secondo spin-off dei tre, e come suggerisce il nome è ambientato in India. Il vostro scopo sarà quello di recuperare un artefatto dell’Ordine degli Assassini, il celebre diamante “Koh-i-Noor”, e di uccidere il Gran Maestro templare che se ne era illecitamente appropriato, in modo da proteggere i vostri amici e la vostra amata principessa Pyara Kaur. Divertitevi dunque a farvi strada in questo coloratissimo mondo ambientato nell’era coloniale.

Assassin’s Creed Chronicles: Russia | PS4*

Arriviamo infine all’ultimo dei tre spin-off in 2.5D. Assassin’s Creed Chronicles: Russia è ambientato nel periodo successivo alla rivoluzione d’ottobre e nei panni di Nikolaï Orelov dovrete compiere un’ultima missione: rubare un manufatto dai bolscevichi che tengono sotto scacco la famiglia dello Zar.

Assassin’s Creed III Remastered | PS4

Altro Assassin’s Creed, ma questa volta uno della serie principale. 1775: le colonie americane stanno per rivoltarsi. Nel panni di Connor, un assassino nativo americano, dovremo riportare il nostro popolo e la nostra nazione alla libertà. Assassin’s Creed III Remastered, con grafica e meccaniche di gioco migliorate, è senza ombra di dubbio il modo migliore di rivivere la rivoluzione americana e la storia di Connor Kenway.

Assassin’s Creed Syndicate | PS4*

Assassin’s Creed Syndicate è l’ultimo gioco Ubisoft di questa lista del PS Plus. A differenza del precedente, Syndicate si ambienta a Londra nel 1868, durante la rivoluzione industriale, o per meglio dire all’apice di essa. Vestiamo i panni dei gemelli Jacob e Evie Frye, giovani sfrontati e ribelli assassini il cui obiettivo è lottare contro gli oppressori che sfruttano i meno abbienti nel nome del progresso.

Hohokum | PS4

Hohokum, oltre ad essere l’ultimo gioco di questa lista, è probabilmente anche il meno conosciuto e uno dei più artistici di questo mese, insieme a Inside. Nei panni di una bizzarra creatura volante simile a un aquilone, esploreremo mondi coloratissimi e bizzarri, interagiremo con personaggi eclettici, giochi stravaganti e ambientazioni particolari. Perfetto per chi cerca un’esperienza simpatica e leggera.

Lista giochi inclusi con PS Plus Premium:

Yakuza Remastered | PS4

Tra i primi giochi di questa lista dell’abbonamento PS Plus troviamo la trilogia rimasterizzata di Yakuza. Nei prossimi giorni infatti saranno disponibili Yakuza 3 Remastered, Yakuza 4 Remastered e infine Yakuza 5 Remastered. I tre giochi, purtroppo disponibili solo in inglese, sono tra i più completi e con più cose da fare degli ultimi anni, per completarli tutti al 100% infatti vi ci vorrà parecchio tempo, ma alla fine ne sarà valsa la pena.

Limbo | PS4

Insieme all’apprezzatissimo Inside, Limbo è il secondo gioco (platform) di Playdead aggiunto questo mese. Nei panni di un bambino appena entrato nel “Limbo”: un mondo cupo, angosciante e ricco di pericoli, dovrete capire cos’è successo a vostra sorella e trovare un modo di uscire di lì.

Ultra Street Fighter IV | PS4

Per i fan del genere picchiaduro e di Street Fighter, questo mese arriva per gli abbonati PS Plus Ultra Street Fighter IV. Il gioco presenta ben 44 personaggi tra cui scegliere, incluse leggende come Ryu, Ken e Blanka.

Castlevania: Lords of Shadow | PS3

Castlevania: Lords of Shadow, è una rivisitazione vivida e oscura della mitologia di Castlevania, che vedrà il sacro cavaliere Gabriel Belmont lottare contro le malvagie forze del male per vendicare la morte dell’amata moglie.

Everyday Shooter | PS3

Concludiamo con l’ultimo titolo di questo mese: Everyday Shooter, una raccolta di giochi basata sulla forza espressiva degli sparatutto astratti.