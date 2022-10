Pokémon go: tutte le novità sull’evento di halloween 2022

Per prepararsi alla notte più spettrale dell’anno, Pokémon GO ha annunciato le modalità in cui si svolgerà l’evento di Halloween di quest’anno. Come per l’edizione precedente, l’evento sarà diviso un due parti, dove la prima avrà luogo da giovedì 20 ottobre a giovedì 27 ottobre (ore 10:00).

Mega Banette farà il suo debutto nei megaraid, e gli allenatori potranno incontrare per la prima volta Noiver e Yamask di Galar cromatici. La mappa di gioco verrà infestata da Pokémon di tipo Spettro e Pokéstop e Palestre saranno decorate a tema Halloween. Oltre tutto questo, un remix dello storico tema di Lavandonia accompagnerà questa spaventosa avventura.

I nuovi pokémon in natura

I Pokémon speciali su Pokémon GO

Come ormai in ogni evento, anche durante l’evento di Halloween di Pokémon GO le uova da 7km si riempiono di Pokémon a tema. Quest’anno sarà possibile far schiudere dalle uova Yamask, Yamask di Galar, Noibat (tutti e tre disponibili per la prima volta nella loro versione cromatica), Golett e Phantump.

Le nuove ricerche sul campo ed a tempo

Durante l’evento, i giocatori potranno acquistare due biglietti per accedere a due ricerche a tempo distinte. Il primo biglietto costerà 0,99€ e per metterà incontri selvatici con Yamask e Yamask di Galar.

Il secondo biglietto, stavolta dal costo di 4,99€, garantirà l’accesso a una ricerca a tempo con maggiori possibilità di ottenere bonus caramelle, compiti aggiuntivi a tema Halloween e una posa avatar. Una volta completate le missioni a tempo, i giocatori potranno riscuotere le ricompense entro 1° novembre alle ore 10:00.

Vi ricordiamo che da uno degli ultimi aggiornamenti di Pokémon GO, è possibile regalare biglietti di ricerca ai propri amici una volta superato il livello di amicizia “Grandi amici”. Oltre queste due ricerche, il professor Willow e Rhi inviteranno tutti i giocatori ad una ricerca speciale e gratuita per scoprire di più su Yamask e Yamask di Galar. La ricerca avrà inizio il 20 ottobre alle ore 10:00.

Completando queste ricerche sarà possibile incontrare Shuppet, Duskull, Yamask, Yamask di Galar (anche nelle loro forme cromatiche) e Phantump. Inoltre, completando determinati compiti di ricerca sul campo sarà possibile guadagnare Megaenergia di Gengar e Absol.

I nuovi Boss dei Raid di Pokémon GO

Raid a una stella: Yamask, Yamask di Galar, Sableye, Purrloin e Phantump ;

; Raid a tre stelle: Gengar (anche cromatico), Umbreon, Drifblim e Drapion ;

(anche cromatico), ; Raid a cinque stelle: Giratina Forma Alterata (anche in versione cromatica) con la mossa Oscurotuffo;

(anche in versione cromatica) con la mossa Oscurotuffo; Megaraid: Mega Banette

Bonus e personalizzazione avatar

I bonus di questo evento di Halloeen saranno:

Caramelle doppie alla cattura;

Caramelle da schiusa doppie;

caramelle doppie trasferendo i Pokémon;

Una caramella XL garantita quando si cammina col proprio compagno (dal livello 31 in poi).

Durante l’evento i giocatori potranno ottenere la nuova Posa Inquietante, che darà all’avatar le movenze di uno Zombie. Oltre questo, i giocatori potranno acquistare tre nuovi costumi: