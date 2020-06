In occasione dell’evento “Night City Wire” interamente dedicato a Cyberpunk 2077, durante il quale sono stati mostrati diversi trailer di gioco, CD Projekt RED ha annunciato una serie anime intitolata Cyberpunk: Edgerunners ambientata nell’universo di Cyberpunk 2077 e prodotta in collaborazione con Studio Trigger e Netflix.

La software house polacca ha chiarito di essere al lavoro su questo progetto dal 2018. La serie animata racconta una storia indipendente di 10 episodi circa uno street kid in cerca di sopravvivere in una città ossessionata dalla tecnologia e dalle modifiche corporee. Avendo tutto da perdere, sceglie di diventare un edgerunner, ossia un mercenario.Â

“Siamo felici di annunciare finalmente che siamo al lavoro su un anime ambientato nell’universo di Cyberpunk. Abbiamo divorato qualsiasi opera a tema cyberpunk ci sia da guardare, leggere e giocare; è un genere che lascia moltissimo spazio alla creatività , e ha avuto una fortissima influenza su di noi. CYBERPUNK: EDGERUNNERS è la nostra dichiarazione d’amore al genere. Adam Badowski, Game Director di Cyberpunk 2077 e Head of Studio di CD PROJEKT RED

Al momento non conosciamo la data ufficiale di debutto sulla nota piattaforma streaming, ma la serie dovrebbe essere disponibile nel 2022.

Inoltre, l’acclamato studio giapponese, Studio Trigger, sarà responsabile per le animazioni della serie e per portare in vita il Cyberpunk con il loro stile iconico. Hiroyuki Imaishi (Gurren Lagann, Kill la Kill, Promare) dirigerà la serie insieme all’assistente regia Masahiko Otsuka (Gurren Lagann, Promare), il direttore creativo Hiromi Wakabayashi (Kill la Kill), i character designer Yoh Yoshinari (Little Witch Academia, BNA: Brand New Animal) e Yuto Kaneko (Little Witch Academia), e la sceneggiatura adattata da Yoshiki Usa (SSSS.GRIDMAN, Promare) e Masahiko Otsuka (Gurren Lagann, Kill la Kill, Promare).

La colonna sonora sarà composta da Akira Yamaoka (Silent Hill). Vi riportiamo di seguito le parole di Adam Badowski, Game Director di Cyberpunk 2077 e Head of Studio di CD PROJEKT RED.

In TRIGGER siamo entusiasti di lavorare con CD PROJEKT RED per creare una nuova storia indipendente ambientata nel mondo di Cyberpunk 2077. Adattare questo universo in un anime è una sfida enorme, ma siamo molto motivati” Masahiko Otsuka, CEO, Studio TRIGGER

Ho sempre amato questo genere, ma ho sempre trovato molto difficile lavorare su un contenuto originale da zero. Questo è il motivo per cui sono felice di lavorare con CD PROJEKT RED su questo progetto. Non sarà semplice soddisfare i fan degli anime e del gioco, ma amo le sfide, e non vedo l’ora di produrlo. Faremo del nostro meglio per soddisfare e superare le aspettative.” regista Hiroyuki Imaishi

