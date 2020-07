Netflix: Serie TV e Film in uscita a Luglio 2020

Anche tu durante la quarantena sei riuscito a terminare l’intero catalogo di serie tv e film presente su Netflix? Beh non preoccuparti, da Luglio il catalogo si amplia, la lista di contenuti comprende parecchie serie tv e film.

Ebbene si, come ogni mese prima di lui, anche Luglio porta parecchie novità e materiale interessante da poter visionare nel catalogo di Netflix fin dal primo del mese.

Molto probabilmente i titoli previsti per l’ampliamento del catalogo faranno felici parecchie persone, infatti è stata fissata la data di uscita di un paio di serie tv originali Netflix che hanno fatto parecchio parlare di se.

Per tutti coloro che aspettavano il continuo di “The Umbrella Academy” saranno felici di sapere che la data di uscita è fissa al 31 Luglio, assieme allo spin-off della serie Vis a vis intitolato “Vis a vis: L’Oasis”.

Inoltre per tutti coloro che si sono affezionati ai protagonisti di “Come vendere droga online” e non vedevano l’ora della seconda parte, sappiate che sta arrivando! Infatti la data di uscita è fissata per il giorno 21 Luglio 2020.

Ma le novità non finiscono qui, infatti è in arrivo la terza stagione di “Good Girls”, che sarà resa pubblica in data 26 Luglio 2020, la cui produzione però è rallentata causa COVID19, infatti potrebbe essere pubblicata una quarta stagione più lunga per poter porre rimedio alla cosa.

Non verranno aggiunte solo serie tv, sono presenti parecchi film in lista per il mese di Luglio, come per esempio “Il signore degli anelli – Il ritorno del re” terzo capitolo di una delle trilogie più amate del cinema. Ma ovviamente, per poter far felici anche i più piccoli, sono presenti film come “Le 12 fatiche di Asterix”, terzo film d’animazione tratto dalla serie a fumetti Asterix di Goscinny e Uderzo, è il primo a vantare una sceneggiatura originale che non prende ispirazione da alcun albo della serie.

Ma vediamo nel dettagli le date di uscita previste:

Serie TV in arrivo su Netflix

Titolo Data di uscita Puntate previste Deadwind 1 Luglio 2020 12 Mystic Pop-up Bar 2 Luglio 2020 12 1Warrior Nun 2 Luglio 2020 10 Il club delle babysitter 3 Luglio 2020 10 Le ragazze del centralino 3 Luglio 2020 5 Ju-on: Origins 3 Luglio 2020 6 Hook 4 Luglio 2020 13 (una puntata ogni settimana) The Underclass 5 Luglio 2020 13 Statless 8 Luglio 2020 6 The Protector 9 Luglio 2020 10 I dodici giurati 10 Luglio 2020 10 Oscuro desiderio 15 Luglio 2020 18 Cursed 17 Luglio 2020 10 Sulla bocca di tutti 17 Luglio 2020 6 Come vendere droga online (in fretta) 21 Luglio 2020 6 Norsemen 22 Luglio 2020 6 Signs 22 Luglio 2020 8 Good Girls (Originale Netflix) 26 Luglio 2020 11 The Umbrella Academy 31 Luglio 2020 10 Vis a vis: l’oasis 31 Luglio 2020 8

Film in arrivo su Netflix

Titolo Data di uscita Durata Sotto il sole di Riccione (Originale Netflix) 1 Luglio 2020 1h 41m 5cm al secondo 1 Luglio 2020 1h 03m Bad Boys II 1 Luglio 2020 2h 27m Dream House 1 Luglio 2020 1h 32m Euro Trip 1 Luglio 2020 1h 33m Geronimo 1 Luglio 2020 1h 55m Il colore del crimine 1 Luglio 2020 1h 53m Il figlio di chucky 1 Luglio 2020 1h 33m In punizione 1 Luglio 2020 1h 31m Latin lover istruzioni per l’uso 1 Luglio 2020 1h 55m Le 12 fatiche di asterix 1 Luglio 2020 1h 22m Mickey occhi blu 1 Luglio 2020 1h 42m Nemiche amiche 1 Luglio 2020 2h 05m The big sick 1 Luglio 2020 2h 00m Troll hunter 1 Luglio 2020 1h 44m Tu io e Dupree 1 Luglio 2020 1h 50m Week end di terrore 1 Luglio 2020 1h 38m Atto di forza 1 Luglio 2020 1h 53m Il codice da Vinci 1 Luglio 2020 2h 54m Traffik – in trappola 1 Luglio 2020 1h 36m Now You See Me – I maghi del crimine 1 Luglio 2020 2h 05m Birdman 1 Luglio 2020 2h 00m Desperados 3 Luglio 2020 1h 45m Libera uscita 5 Luglio 2020 1h 51m Una storia senza nome 5 Luglio 2020 1h 56m Happy old year 6 Luglio 2020 1h 55m Overlord 6 Luglio 2020 1h 48m Puzzle 7 Luglio 2020 1h 43m The old guard 10 Luglio 2020 2h 04m Luis e gli alieni 11 Luglio 2020 1h 26m Gli infedeli 15 Luglio 2020 1h 49m Relazione pericolosa 16 Luglio 2020 1h 30m Milf 16 Luglio 2020 1h 41m Colpi da maestro 20 Luglio 2020 1h 45m Jack e Jill film 20 Luglio 2020 1h 33m The Conjuring – Il caso Enfield 20 Luglio 2020 2h 14m The Equalizer 2 – Senza perdono 21 Luglio 2020 2h 00m Animal Crackers 24 Luglio 2020 1h 45m Offerta alla tormenta 24 Luglio 2020 2h 19m The Kissing Booth 2 24 Luglio 2020 2h 10m Il signore degli anelli – Il ritorno del re 26 Luglio 4h 11m

