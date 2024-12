Daniel Craig ha criticato un film di James Bond definendolo “un incubo”

Daniel Craig ritornerà sul grande schermo con Queer di Luca Guadagnino, presentato in anteprima al Festival di Venezia (trovate qui la nostra recensione). Se la pellicola debutterà in Italia solo a febbraio, negli Stati Uniti il film è già disponibile in sala. Quindi Daniel Craig sta partecipando ad una serie di interviste per la promozione di Queer e durante il podcast di Hollywood Reporter’s “Awards Chatter”, ha rivelato i problemi sorti sul set di James Bond.

L'ex 007, infatti, ha dichiarato di aver vissuto un incubo durante le riprese di Quantum of Solace, il suo secondo film nei panni dell'agente segreto. Stiamo parlando del 2007-2008, anni in cui lo sciopero degli sceneggiatori ha causato vari problemi sul set.

Daniel Craig in una scena di Queer.

L'incubo di Daniel Craig sul set di James Bond

Daniel Craig ha parlato di un "F–king nightmare". Quantum of solace, diretto da Marc Forster, vede tra i suoi protagonisti Olga Kurylenko, Mathieu Amalric, Giancarlo Giannini, Jeffrey Wright e Judi Dench. Al botteghino incassò circa 600 mila dollari ma anche dalla critica fu considerato il peggior film della saga tra quelli con protagonista Daniel Craig.

Stando alle dichiarazioni dell'attore non c'erano né la storia né gli sceneggiatori, di conseguenza non avrebbero dovuto neppure iniziare la produzione del film. Addirittura Craig ha aggiunto: "I ended up writing a lot of that film, which I probably shouldn’t say. I do not want the credit. It’s fine " (Ho finito per scrivere gran parte di quel film, cosa che probabilmente non dovrei dire. Non voglio il merito. Va bene così).

Daniel Craig nei panni di James Bond.

L'ex 007, continua affermando che alla fine il film si è riuscito a fare e che al suo interno ci sono delle sequenze con gli stunt davvero valide e memorabili ma nel complesso il tutto non ha funzionato perché mancava una storia. (“The storytelling wasn’t there”). Tuttavia quest'esperienza gli è servita da lezione: “Going to start a movie without a script is not a good idea.” (Iniziare un film senza una sceneggiatura non è una buona idea).