Kraven – Il Cacciatore: quando esce, trama e cast del film con Aaron Taylor-Johnson

Nonostante l'apparente disinteresse da parte del pubblico, scoraggiato probabilmente dal flop di Venom: The Last Dance ( qui trovate la nostra recensione ), Sony Pictures per l'uscita di Kraven - il Cacciatore negli USA ha lanciato una massiccia campagna promozionale , con un nuovo teaser trailer e molti poster che hanno incuriosito i fan riportando l'attenzione sulla pellicola. Le critiche, però, non sono mancate neanche in questo caso, in molti hanno trovato le immagini tutte un po' simili tra di loro.

Parlando del film il regista ha dichiarato: "Non si tratta solo di Kraven. Abbiamo avuto l'opportunità di immergerci nei personaggi Marvel in un modo davvero fantastico." aggiungendo, "Volevamo che lo spirito di questi personaggi fosse quello che i fan desiderano e che fosse anche portato sullo schermo in un modo nuovo. Abbiamo raggiunto un equilibrio in cui io stesso, come narratore e come regista, conosco gli attori in ogni performance, non stiamo rompendo la quarta parete. Crediamo in questa storia come se fosse realmente accaduta".