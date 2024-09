007: Damien Chazelle potrebbe dirigere il prossimo James Bond?

Uno dei registi più amati degli ultimi anni e uno dei più grandi franchise cinematografici di sempre potrebbe presto incontrarsi? Un nuovo rumor sembrerebbe avvicinare Damien Chazelle alla saga di 007, potenzialmente alla regia del prossimo film su James Bond.

La notizia, riportata dall'autorevole insider Jordan Ruimy, è che il regista di La La Land e Whiplash avrebbe incontrato la produttrice Barbara Broccoli a proposito del suo coinvolgimento nel prossimo capitolo del franchise.

In questi mesi, nell'autunno del 2024, Chazelle avrebbe dovuto girare il suo prossimo film, prodotto da Paramount. Un film d'azione dal budget contenuto, ambientato in una prigione. Il progetto non è ancora stato accantonato, tuttavia potrebbe lasciare il suo posto al nuovo James Bond. Stando alle parole del premio Oscar, risalenti a poche settimane fa, sono due i progetti tra cui dover scegliere il suo prossimo film. Tutti gli indizi lasciano pensare che la scelta sia tra 007 e il film Paramount.

Sto ancora cercando di capire cosa verrà dopo. Sto decisamente lavorando ad una cosa su cui potrei buttarmi. Ma c'è anche un'altra cosa su cui potrei buttarmi. Ci sono due cose con cui sto giocando, quindi dovrò decidere in fretta a quale delle due dedicarmi.

Nel caso in cui le indiscrezioni venissero confermate e Chazelle scegliesse la saga di Bond, si tratterebbe di un grande cambio di rotta per la sua carriera. In un'intervista risalente al 2018, Chazelle aveva ammesso di non essere interessato a dirigere blockbuster di grandi saghe cinematografiche, con un'unica eccezione: 007. "È forse l'unico franchise che mi tenterebbe. Sono cresciuto con i film di Bond", aveva dichiarato a Time Out.

007, Chazelle e non solo: gli altri registi in lizza

Anche nel caso in cui Damien Chazelle avesse incontrato i produttori di Bond, questa non andrebbe intesa come una conferma del suo ingresso nel progetto. Nel corso degli ultimi mesi si sono susseguite voci riguardanti molti dei principali cineasti di Hollywood.

Ad un certo punto, pare che Broccoli abbia incontrato anche Denis Villeneuve e Christopher Nolan. Il primo è però alle prese con Dune 3, mentre sembra che Nolan non abbia accettato le condizioni imposte dalla produzione, volendo totale libertà nella realizzazione del film. Tra gli ultimi nomi circolati vi sono invece Edward Berger, Martin Campbell, David Michod e Kelly Marcel.

Il nodo della regia del prossimo 007 potrebbe comunque essere risolto nel giro di poco tempo, prima di mettere in moto la macchina realizzativa del prossimo capitolo della saga. A quel punto scopriremo certamente anche il nome del successore di Daniel Craig (prossimamente al cinema con Queer) come James Bond: sarà Aaron Taylor-Johnson come si rumoreggia da tempo?

