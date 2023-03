Daredevil: Born Again, Jon Bernthal tornerà come The Punisher

Un altro grande ritorno nel MCU: Jon Bernthal interpreterà nuovamente The Punisher in Daredevil: Born Again, ma non ci saranno Karen e Foggy.

Dopo Charlie Cox e Vincent D’Onofrio, i Marvel Studios si preparano a riaccogliere un altro amatissimo fan delle serie Netflix. Come riportato da The Hollywood Reporter, Jon Bernthal tornerà ad interpretare The Punisher in Daredevil: Born Again.

Il Punitore è stato introdotto per la prima volta nella seconda stagione di Daredevil, prima di ottenere una serie spin-off a sé dedicata. A questo punto vi è grande curiosità attorno a Daredevil: Born Again anche per capire se i toni cupi e la violenza del personaggio di Bernthal saranno mantenuti anche dopo il passaggio a Disney.

Proprio negli scorsi giorni sono cominciate a New York le riprese di Daredevil: Born Again. La serie dovrebbe essere un soft reboot della produzione Netflix, che dovrebbe svilupparsi a partire dagli eventi della serie Echo. Sembrerebbe, infatti, che Matt Murdock e Kingpin possano avere un ruolo di primo piano nella serie con protagonista Maya Lopez.

Daredevil: Born Again, non ci saranno Karen e Foggy?

Ricordiamo che Charlie Cox è già apparso nel Marvel Cinematic Universe in due occasioni. La prima, Spider-Man: No Way Home, solo nei panni dell’avvocato Matt Murdock, per poi indossare il costume da vigilante nella serie Disney+ She-Hulk. Anche D’Onofrio è già tornato ad interpretare Kingpin in Hawkeye, comparendo nelle ultime due puntate della serie.

Dopo Cox e D’Onofrio, Bernthal potrebbe comunque non essere l’unico attore dei cosiddetti Defenders a riprendere il proprio ruolo nel MCU. Molti rumors parlavano, infatti, anche di un possibile ritorno di Krysten Ritter nei panni di Jessica Jones, nonostante questo non sia ancora stato confermato.

Chi invece non ci sarà sicuramente sono Deborah Ann Woll and Elden Henson. L’assenza dei due, amatissimi dai fan per i rispettivi ruoli di Karen Page e Foggy Nelson, è stata confermata da THR. Non è tuttavia chiaro, al momento, se i ruoli di Karen e Foggy saranno affidati ad altri attori o totalmente tagliati dalla sceneggiatura.