DC Comics – le 5 migliori serie tv

La DC Comics oltre ad esser conosciuta per fumetti e film con milioni di incassi, porta avanti anche molte serie tv degne di nota! Infatti ecco la top 5 list di serie tv DC Comics da guardare assolutamente sui vari siti in streaming.

5) The Flash – Infinity

La storia di Barry Allen (Grant Gustin) inizia con una grave tragedia: la morte della madre ,per mano di un bizzarro incidente, all’età di 11 anni e l’ingiusta condanna di suo padre per omicidio. A crescerlo sotto la sua ala protettrice ci pensa il detective Joe West (Jesse L. Martin), il padre della sua migliore amica Iris (Candice Patton). La sua vita ordinaria, da normale e brillante investigatore della Scientifica di Central City, cambia del tutto quando viene colpito da un fulmine durante un’anomala tempesta.

The Flash – Dc Comics

La causa di tutto è l’acceleratore di particelle creato dallo scienziato Harrison Wells, e dal suo team, presso i Laboratori S.T.A.R. Dopo nove mesi di coma, Barry si risveglia e scopre di avere il potere della super velocità e di essere un meta-umano, ma non l’unico al mondo. Barry Allen acquisisce il nome da supereroe Flash e fa squadra con il team dei laboratori S.T.A.R. per aiutare i più deboli, ma soprattutto per risolvere l’omicidio di sua madre.

4) Arrow -Amazon Prime Video

La serie DC Comics di 8 stagioni ruota intorno al playboy miliardario Oliver Queen (Stephen Amell), scomparso e poi miracolosamente ritrovato su un’isola dopo circa cinque anni. Una volta tornato a Starling City, Oliver non sembra più lo stesso: sotto la nuova identità di Arrow, diventa il vigilante incappucciato della città , con tanto di arco e frecce. Nel tentativo di ripulire il suo animo corrotto, durante il giorno cerca di riallacciare i rapporti con famiglia e amici, mentre di notte va a caccia di criminali benestanti, coloro che il padre di Oliver nella sua lista chiamava traditori della città .

Arrow – Dc Comics

Il giustiziere Oliver però non è da solo, perché ad accompagnarlo nelle sue missioni ci sono l’ex soldato delle Forze Speciali John Diggle (David Ramsey) e il genio dell’informatica Felicity Smoak (Emily Bett Rickards): insieme cercano di dar nuova luce a Starling City e sconfiggere i mali della società .

3) Supergirl – Infinity

Show statunitense incentrato sulle avventure di Kara Zor-El (Melissa Benoist), ma che in segreto opera come Supergirl. Kara è infatti la cugina del famoso uomo d’Acciaio, inviata sulla Terra da Krypton per proteggere Superman. Dal momento che la capsula va fuori rotta, Kara arriva sul pianeta 12 anni dopo, quando ormai Kal-El è già il supereroe più forte del mondo.

Supergirl – Dc Comics

Kara viene affidata alla famiglia Danvers e stringe un rapporto molto forte con la sorella Alex (Chyler Leigh). Entrambe abitano nella città di National City, in cui Kara lavora alla C.A.T.C.O. World Wide Media come assistente personale di Cat Grant (Calista Flockhart) e al fianco del fotografo James Olsen (Mehcad Brooks), l’unico uomo che fotografò Superman. La sorella Alex è invece un agente della DEO, un’organizzazione segreta a cui Kara decide di unirsi per aiutare il mondo contro i pericoli imminenti e ogni tipo di invasione aliena.

2) Legends of tomorrow – Netflix

Legends of Tomorrow è una serie tv ambientata nel 2166 e con protagonista Rip Hunter (Arthur Darvill). Sconvolto per la perdita della moglie e del figlio, torna indietro nell’anno 2016 e crea un vero e proprio team di leggende per fermare l’immortale Vandal Savage (Casper Crump). Quest’ultimo non solo è il responsabile della morte della sua famiglia, ma anche la principale minaccia per l’incolumità della Terra.

Legends Of Tomorrow – Dc Comics

Per evitare di sconvolgere equilibri spazio-temporali, Hunter opta per una squadra di criminali e supereroi falliti, la cui impronta nel futuro non è del tutto importante per il corso dell’umanità . I membri scelti hanno così la possibilità di sfruttare le doti e potenzialità per lasciare un segno positivo nella storia.

L’improbabile squadra si compone di Atom (Brandon Routh), Jackson (Franz Drameh) e Martin Stein (Victor Garber) che insieme formano Firestorm, White Canary (Caity Lotz), Hawkgirl (Ciara Renee, Hawkman (Falk Hentschel), Heatwave (Dominic Purcell) e Captain Cold (Wentworth Miller).

1) Gotham – Netflix

La first position viene conquistata da Gotham, in cui il detective James Gordon (Benjamin McKenzie) cerca in tutti i modi di riportare la metropoli di Gotham City al suo antico e puro splendore. Coraggioso e pronto ad andare oltre la sua comfort zone, il detective Gordon viene affiancato dal famoso poliziotto Harvey Bullock (Donal Logue), con il quale deve indagare sull’assassinio dei miliardari Thomas e Martha Wayne.

Gotham – Dc Comics

La storia non è altro che un prequel incentrato sulle origini di alcuni eroi e cattivi appartenenti alle vicende di Batman. Infatti l’unico superstite del delitto è Bruce Wayne, figlio dei coniugi. Gordon, sentendo un legame inspiegabile con il ragazzo promette di catturare l’assassino, ma col passare del tempo il compito si rivela più arduo del previsto.

