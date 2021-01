Nel corso del 2021, Godzilla VS Kong dovrebbe arrivare in tutti i cinema e ad annunciarlo è stato un potentissimo trailer che racchiude tutto ciò che si cerca in un film dove due mostri giganti combattono: botte da orbi, esplosioni e tanta violenza.

Godzilla VS Kong – Chi vincerà ?

Dopo questo trailer il web si è diviso in due schieramenti: quelli che credono che Godzilla farà uno spuntino con il gorillone e chi confida in King Kong come vincitore. La risposta ovviamente non la conosciamo, ma possiamo analizzare i dati dei due combattenti, i loro incontri passati e le loro abilità per ipotizzare chi ne uscirà vincitore.

Nota Bene: entrambi i mostri sono analizzati nella loro versione appartenente al MonsterVerse.

Godzilla

Apparizioni: Godzilla (2014); Godzilla – King of Monsters

Altezza: 110 metri – Peso: 60.000 tonnellate

Storia

Il kaijÅ« più famoso della storia: Godzilla. Questo lucertolone è un antico predatore vissuto nel Periodo Permiano che è sopravissuto all’estinzione dei suoi simili spostandosi nei fondali marini. Dopo millenni trascorsi a dormire, il mostro viene risvegliato nel 1954 da dei sottomarini americani e sovietici. Nonostante l’apparenza, Godzilla non è ostile all’umanità , bensì si è dimostrato favorevole ad aiutare il genere umano quando si sono presentati i M.U.T.O. e il suo arci-rivale King Ghidorah.

Poteri

Oltre alle imponenti dimensioni, il corpo della creatura è ricoperto di scaglie così dure da resistere persino a missili dell’esercito. La coda del mostro è persino più lunga del suo stesso corpo, ed è capace di usarla in combattimento sia come arma per attaccare i nemici che come corda per intrappolarli.

Il Soffio Atomico

Ma fra tutti i poteri del Re dei Mostri, il più iconico è il Soffio Atomico. Si tratta di un raggio d’energia lanciato dalla bocca, che ricopre enormi distanze e incenerisce tutto ciò che rientra nella gittata. In uno dei film Godzilla è anche sopravissuto ad una testata atomica, uscendone potenziato e capace di rilanciare il potere nucleare sotto forma di esplosione.

L’antico è così potente che in seguito ad aver sconfitto Ghidorah, gli altri mostri si sono piegati al suo cospetto, proclamandolo Re dei Mostri.

Kong

Apparizioni: Kong – Skull Island

Altezza: 31 metri (da adolescente); Peso: 25.000 tonnellate

Storia

Dall’altra parte del ring abbiamo il secondo mostro più importante della storia del cinema: King Kong. Kong è l’ultimo esemplare di una specie di gorilla primitivi giganti che vivevano nell’Isola del Teschio. Sin dalla sua infanzia, lo scimmione ha combattuto contro gli Scallcrawler, creature mostruose che vivono nell’isola. Il gorilla è venerato dai nativi dell’isola come un dio e viene considerato un protettore degli esseri umani.

Poteri

I gorilla sono animali dotati di forza e velocità superiori a quelle del migliore degli uomini, immaginate questo in una bestia superiore ai 30 metri di altezza. Kong è molto agile per uno della sua stazza e i suoi pugni possono distruggere massi e elicotteri al minimo della potenza.

Kong Dopo Aver Ucciso Uno Skull Crawler

Possiede grandi capacità combattive ed è in grado di adattarsi all’avversario attuando nuove strategie e può utilizzare alberi o altri oggetti come armi. Da solo è riuscito a sconfiggere gli Skull Crawlers ed il loro re Amarak.

Vincitore: Godzilla

And The Winner Is…

Non c’è partita. Anche considerando un incredibile crescita da parte di Kong (che al momento è alto 1/3 del lucertolone), lo scimmione non dispone dei poteri necessari per scalfire la sua corazza, né le capacità per sopravvivere al Soffio Atomico. Godzilla vince, a mani basse, anzi bassissime.

Ma tutti conosciamo Hollywood e sappiamo benissimo che nel film non vedremo un totale devasto nei confronti di Kong, bensì troveranno qualche modo per permettere ai due mostri del cinema horror uno scontro bilanciato e soprattuto divertente da guardare. O magari chissà , potrebbe comparire qualche minaccia tale dal far unire le forze ai due protagonisti. Tutto ciò è da vedere e non ci resta che aspettare l’uscita nelle sale di Godzilla VS Kong.

Godzilla vs Kong

