Deadpool 3: ecco la data d’uscita e hugh jackman!

Indice dei contenuti Deadpool 3 sarà un film sul multiverso?

Con un post sul proprio profilo Twitter, Ryan Reynolds ha annunciato ufficialmente che Deadpool 3 uscirà il 6 settembre 2024. Non è tutto, perché a grande sorpresa ha confermato anche il ritorno di Hugh Jackman nel ruolo di Wolverine!

In precedenza Reynolds aveva affermato che il film, quando ancora sotto licenza Fox, avrebbe dovuto essere un “road trip movie” con Wolverine come co-protagonista. A distanza di qualche anno dall’acquisizione da parte di Disney, il duo sta per riformarsi, questa volta nell’MCU.

Hard keeping my mouth sewn shut about this one. ⚔️ pic.twitter.com/OdV7JmAkEu — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) September 27, 2022

Deadpool 3 sarà un film sul multiverso?

Non sono ancora noti i dettagli sulla possibile trama del film, ma è ipotizzabile che Deadpool 3 sfrutti la comicità del personaggio per esplorare anche il multiverso Marvel. Un suo trasferimento dall’universo Fox a quello Marvel Studios è l’ipotesi più plausibile, con Hugh Jackman che potrebbe interpretare per un ultima volta, non è chiaro se solo per un cameo o con un ruolo maggiore, il personaggio che lo ha fatto amare dai fan dei cinecomic.

Di certo la pellicola farà parte della Saga del Multiverso, resta solo da capire di quale fase. Al momento si sa solo, infatti, che Thunderbolts avrebbe dovuto essere l’ultimo film della Fase 5 (26 luglio 2024), mentre i Fantastici 4 il primo della Fase 6 (8 novembre 2024).

Il terzo film con protagonista il Mercenario Chiaccherone è in lavorazione ormai da diverso tempo, come sottolineato dallo stesso attore nel video di annuncio. Pur non essendo stato ufficializzato al D23 Expo, l’annuncio tanto atteso dagli appassionati è dunque arrivato comunque.