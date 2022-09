Nostalgia: il film rappresenterà l’italia agli oscar 2023

Vi avevamo annunciato la lista di titoli italiani che avrebbero avuto una chance di rappresentare l’Italia ai prossimi Oscar. In lizza erano presenti opere come L’Immensità di Crialese, presente al Festival di Venezia, così come Il Signore delle Formiche di Gianni Amelio, ma anche Il Colibrì di Francesca Archibugi, in uscita nelle sale il 14 ottobre. Tra i titoli però l’ha spuntata Mario Martone con il suo Nostalgia.

Nostalgia concorrerà quindi per la shortlist, composta da 15 titoli internazionali, dedicata al Miglior Film Straniero. La shortlist verrà annunciata il 21 dicembre 2022, ma da quei 15 titoli poi l’Academy ne selezionerà 5 da far concorrere come alla 95esima edizione dei premi Oscar. L’annuncio delle nomination ufficiali e definitive è atteso per il 24 gennaio 2023, mentre la cerimonia di premiazione degli Oscar si terrà a Los Angeles il 12 marzo 2023.

Nostalgia vede come protagonista Pierfrancesco Favino ed è tratto dall’omonimo romanzo di Ermanno Rea. Il film racconta la vita di Felice, un uomo che dopo quarant’anni vissuti all’estero decide di tornare nella sua terra natia, alla riscoperta della sue radici e di tutto ciò che ancora lo lega alla sua Napoli. Nel cast troviamo anche Francesco Di Leve, Tommaso Ragno, Aurora Quattrocchi, Sofia Essaidi, Nella Mascia, Emanuele Palumbo, Artem, Salvatore Striano e Virginia Apicella.