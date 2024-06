Deadpool 4, ci sarà Spider-Man? Le parole del regista

Si avvicina l'uscita di Deadpool & Wolverine, il terzo capitolo della saga dedicata al Mercenario Chiacchierone che ne segna anche il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe. Per l'occasione sarà affiancato dal Logan di Hugh Jackman, in un film che dovrebbe fare da collante tra gli X-Men dell'universo Fox e il MCU, dopo l'acquisizione della 20th Century Fox da parte di Disney.

Wolverine potrebbe tuttavia non essere l'unico supereroe a condividere lo schermo con il protagonista, interpretato da Ryan Reynolds. Le parole del regista del film, Shawn Levy, lasciano ben sperare in vista di un possibile Deadpool 4, o comunque di un altro capitolo del franchise. Levy vorrebbe mettere insieme sul grande schermo Deadpool e Spider-Man.

Deadpool rende tutto più interessante per via della sua sfacciataggine. Ma amerei vedere Deadpool e Spider-Man. Quello è un film che amerei fare. Ho la sensazione che Tom Holland sarebbe grandioso.

Deadpool 4 o Avengers 5: quando vedremo Deadpool e Spider-Man insieme?

Quelle di Levy non sono di certo dichiarazioni campate in aria. Nei fumetti, infatti, i due hanno condiviso numerose pagine, con una serie a loro dedicata: "Spider-Man/Deadpool".

Si tratta d'altronde di due supereroi sopra le righe, soprattutto nei fumetti. La presenza di Wade Wilson potrebbe portare anche il Peter Parker di Tom Holland a rompere la quarta parete e mostrare tutta la propria esuberanza, vista solo a tratti.

Considerando che Deadpool & Wolverine sta facendo segnare numeri da record nelle prevendite per un film R-Rated (vietato ai minori di 17 anni negli USA), non è difficile immaginare quanto sarebbe elevato l'interesse per un Deadpool 4 con protagonisti Ryan Reynolds e Tom Holland.

Un team-up tra Deadpool e Spider-Man potrebbe avverarsi quindi in Deadpool 4, ad esempio. Ancor prima però, è probabile che i due faranno la loro conoscenza in Avengers 5 (o più realisticamente nel successivo Avengers: Secret Wars). D'altronde, proprio Shawn Levy è in lizza per dirigere il prossimo film sugli eroi dell'universo Marvel, per quanto le trattative non siano ancora concluse.