Secret wars: tutte le teorie riguardo il film in arrivo nel 2025

Questa estate, in occasione del grande evento che ha luogo ogni anno in America (stiamo parlando del San Diego Comicon), la più grande casa cinematografica di cinecomic ha annunciato grandi titoli per i futuri progetti con tanto di data certa.

Uno di questi progetti che ha riempito i cuori di tutti i fan sparsi per il mondo è stato Avengers: Secret Wars, che dovrebbe quindi arrivare nelle sale a novembre del 2025.

Ma esattamente cosa sappiamo su questo progetto?

Beh, in realtà ciò che conosciamo del progetto cinematografico è poco, ma possiamo creare delle possibili ipotesi e attenerci alla sua storia editoriale. Vediamo insieme la storia fumettistica di Secret Wars e speculiamo su cosa potremmo vedere nel prossimo film!

Logo ufficiale di secret wars

Storia editoriale di Secret Wars

Come alcuni di voi sicuramente sanno, Secret Wars è una miniserie composta da dodici numeri scritta da Jim Shooter e uscita dalla matita di Mike Zeck, la quale fu pubblicata dalla Marvel Comics nel periodo che va dal 1984 al 1985.

Per tutti gli eventi narrati e le conseguenze che ha portato all’interno dell’universo Marvel, è ritenuta una delle miniserie più importanti, all’interno del quale i migliori personaggi sono chiamati ad affrontare alcune delle loro nemesi.

Questa serie è ambientata su un pianeta alieno, il Battleworld, ed è ricca di colpi di scena come la morte di Wasp e l’ascesa di Dottor Destino, alcuni dei quali riusciranno a cambiare profondamente la realtà del mondo Marvel.

Diamo un attimo un’occhiata alla trama presente nel fumetto.

Come abbiamo detto in precedenza, il gruppo di supereroi più famosi e importanti del pianeta Terra, si ritrovano faccia a faccia con le loro nemesi, portati lì da un entità chiamato L’Arcano. Quest’ultimo vuole scoprire quale dei due gruppi possiede una forza maggiore rispetto l’altra, trasformando tutto in una lotta all’ultimo sangue, una sorta di Royal Rumble in cui troviamo personaggi come: Iron Man, Captain America, She-Hulk, Hulk, Wasp, Hawkeye, Spider-man, Captain Marvel, e alcuni membri degli X-men e i fantastici quattro. Dall’altro lato invece, minacciano l’universo i vari Doctor Destino, Doctor Octopus, Galactus, Titania, Ultron, Lizard, I Demolitori, Kang e L’Uomo Molecola.

Ma cosa succede? Bene, entrambi i gruppi vengono rapiti e portati a bordo di due astronavi, al cospetto di questa entità, Arcano, in un pianeta creato da lui stesso. Tutto consiste in una guerra tra le due fazioni, che pensandoci, potrebbe essere molto interessante da vedere in un possibile live action.

Ritornando alla trama del fumetto, inizialmente i criminali sembrano essere in vantaggio dopo aver messo in fuga il gruppo di eroi, i quali trovano rifugio in un villaggio. È proprio qui che compare per la prima volta Venom. Infatti, quando Spider-Man finirà con il suo costume in frantumi dopo uno scontro, troverà un nuovo congegno, nonché uno strano fluido nero che si approfitta di lui una volta spalmato addosso, prendendo la forma di un vestito totalmente nero con un grande ragno bianco sul petto.

In tutto questo, Galactus trasforma la sua astronave in energia per sconfiggere Arcano, ma il Dottor Destino riesce a prosciugarla e a sua volta decide di sfidare il nemico. Sconfiggendolo, Destino diventa l’essere più potente dell’universo. Un dettaglio importante è che L’Arcano è ancora in vita, infatti senza troppe attenzioni, convincerà Destino a riportare in vita gli eroi morti e riportarli sulla terra. Destino inoltre, all’interno della miniserie, uccide Thanos e con l’aiuto dei poteri di Arcano governa su Battleworld.

La Cosa, personaggio precedentemente morto, scoprirà di poter tornare alla sua forma umana e quindi lascerà il suo posto all’interno dei Fantastici Quattro alla brillante Jennifer Walters, nonché She-Hulk.

La serie di fumetti è stata raccolta in un unico volume nel 2009 in collaborazione con Panini Comics, presente in Super-Eroi: Grandi Saghe. Nel 2015 invece, la Panini Comics ha programmato la ristampa della miniserie in 3 volumi.

Le possibili teorie riguardo il film su Secret Wars

Dopo il SDCC22 con l’annuncio dei vari film nella hall H da parte dei Marvel Studios, si è scatenata una grande confusione e una grandissima attesa riguardo i due film degli Avengers, Kang Dinasty e Secret Wars. Tutta la curiosità però, finisce sull’atteso sesto capitolo degli Avengers, ovvero Secret Wars in arrivo nel 2025. Forse perché, conoscendo gli avvenimenti presenti nella miniserie a fumetti, molti dei fan si aspettano simili eventi all’interno del progetto.

Proprio per questo, sono molte le teorie proposte e oggi ve ne proporremo alcune di quelle più fattibili, e allo stesso tempo incredibili, da poter vedere sul grande schermo.

Dottor Destino

Esiste un personaggio all’interno della miniserie che ha avuto una presenza significativa rispetto gli altri, ovvero Dottor Destino. Sappiamo benissimo però che quest’ultimo deve ancora fare la sua comparsa all’interno del MCU e molti addirittura pensano che il grande villain farà la sua prima comparsa all’interno di Black Panther Wakanda Forever, in arrivo quest’anno. Come abbiamo accennato prima, Destino ha avuto un impatto molto forte all’interno di Secret Wars, perché ha ucciso Thanos, governando su Battleworld con i poteri dell’arcano e distruggendo il multiverso.

Ma perché è stato distrutto? Perché i più grandi eroi del multiverso non sono stati capaci di fermare le incursioni. Ma tutto questo non vi sembra simile a qualcosa già vista?

Beh, è vero! Il fenomeno delle incursioni è già presente in Doctor Strange In The Multiverse of Madness e le abbiamo incontrate quando Reed Richards interpretato da John Krasinski spiega le ramificazioni di un tale evento allo Stephen Strange della Terra-616.

Se vi ricordate, la scena post-credit del sequel di Doctor Strange chiarisce molte domande riguardo le incursioni e fa presagire che esse saranno una parte importante del franchise a causa dell’arrivo di Clea, interpretata da Charlize Theron.

Se la Marvel finirà per creare il Battleworld sarà un momento sicuramente tanto significativo, perché non è mai successo all’interno del MCU che un cattivo si scontri con un altro cattivo. Quindi per quanto riguarda questo personaggio tutto è possibile, potrebbe formare un alleanza con Kang e fare la sua apparizione in Kang Dinasty, oppure da grande stratega potrebbe allearsi con i vendicatori.

Kang e la legione dei non viventi

Nei fumetti Kang creava una squadra di disadattati sotto il consiglio di Immortus (variante di Kang), con l’obiettivo di utilizzare varianti degli Avengers defunti prelevandoli dalla loro linea temporale qualche minuto prima la loro morte. Avengers come: Black Widow e Iron Man. Questo potrebbe significare una sola cosa, ovvero una grande opportunità per il ritorno di Robert Downey Jr e Scarlett Johansson.

Un’altra teoria possibile potrebbe essere quella del rapimento, da parte di Kang, di Wanda, per poter usufruire della sua magia del caos e quindi riportare in vita le varianti degli Avengers defunti, essendo che la tanto amata eroina non è morta all’interno del sequel di Strange.

I tre Spider-man e Venom

Ecco, siamo arrivati alla teoria che molti vorrebbero vedere realizzata, quella con i tre Spider-man ed un possibile Venom.

Alla fine di Spider-man: No Way Home, nella prima post credit, vediamo Eddie Brock (appartenente all’universo Sony) apparire, salvo essere riportato subito indietro per via dell’incantesimo di Doctor Strange. In quel momento, accade l’evento che tutti noi aspettavamo da tanto, ovvero quello dove un pezzo del simbionte cade (o viene lasciato) nel bar dove si trova Eddie.

Nella miniserie a fumetto di Secret Wars, Spider-man entra in contatto con questa forma aliena ed è qui che molti possono pensare che lo Spider-man di Holland entrerà in contatto con il futuro Venom, il quale non si sa se sarà interpretato da Tom Hardy.

E i tre Spider-man? Come molti sanno, i prossimi due film dedicati agli Avengers porteranno eroi da ogni universo, infatti grazie al fenomeno ormai predominante delle incursioni, tutto questo è molto molto probabile che accada. Tra questi, potrebbe essere fattibile la presenza dei due Spider-man, quello di Maguire e Garfield. In particolare, esiste una bellissima teoria la quale sosterebbe che lo Spider-man di Maguire andrebbe in aiuto dello Spider-man di Holland per convincerlo a “sbarazzarsi” del simbionte, raccontandogli le sue esperienze con il simbionte. La stessa teoria conferma che Holland sarà stretto al simbionte, portando quindi i due spara ragnatele a combattere con la nuova tuta da simbionte.

Tuttavia, questa piccola presenza è scarsa per confermare il controllo di Venom su Peter. A meno che, per come si vocifera, Tom Holland potrebbe apparire in altri progetti prima di Secret Wars, come per esempio all’interno dei Fantastici Quattro, dove magari potrebbe essere possibile per lo spara ragnatele di quartiere entrare in contatto con Venom.

L’uscita di Secret Wars è ancora lontana, ma già la Multiverse saga sta dimostrando che tutto è possibile nel MCU, soprattutto dopo gli eventi di Multiverse of Madness e ormai chiunque può fare la sua comparsa all’interno del franchise.​ Detto questo, non ci resta che aspettare e sperare che qualche idea per il prossimo film venga presa direttamente dalla miniserie a fumetti.

Secret Wars uscirà nelle sale il 7 novembre del 2025.