Deadpool & Wolverine: la spiegazione del finale

Dopo la nostra recensione del film, che vi lasciamo qui, vediamo più nel dettaglio come si è snocciolata la trama di Deadpool & Wolverine, per giungere alla spiegazione del finale, un finale esilarante ma allo stesso tempo dolce e pieno di significato. Seguono spoiler.

Cosa succede in Deadpool & Wolverine?

Deadpool, dopo gli eventi dell'ultimo film, si trova in un momento particolare della sua vita. Desidera ardentemente diventare un Avenger, ma il colloquio con Happy Hogan non va per il verso giusto. Deadpool ha bisogno di essere un Avenger per riconquistare la sua fidanzata, ma non viene preso. Così, si ritrova a fare il semplice venditore di macchine.

La sera del suo compleanno, dopo una sorpresa organizzata da tutti i suoi amici, Deadpool viene portato alla TVA (Time Variance Authority), che abbiamo già conosciuto nella serie tv Loki. Qui, il viscido agente Paradox (Matthew Macfadyen) gli offre un'opportunità: diventare un eroe a patto che elimini la propria linea temporale il più velocemente possibile. Deadpool, prevedibilmente, rifiuta l'offerta e decide invece di cercare Logan, poiché Wolverine è la persona che ha mantenuto in vita l'universo di Deadpool. Tuttavia, il suo sacrificio nel film Logan per salvare X-23, sta causando la distruzione della linea temporale.

Deadpool viaggia attraverso il multiverso fino a trovare il Logan che fa per lui, quello definito da tutti "il peggiore dei Wolverine". Purtroppo, entrambi vengono mandati nel Vuoto dalla TVA e si trovano a dover uscirne. L'unico modo per farlo è ottenere l'aiuto di Cassandra Nova, la sorella gemella di Charles Xavier, che, tuttavia, non vuole aiutarli perché ama stare nel Vuoto, dove la sua politica consiste nell'avere o degli schiavi o dei cadaveri.

Wolverine e Deadpool riescono a fuggire e, vagando nel Vuoto, incontrano altri superstiti e diverse varianti (e con loro diversi cameo). Dopo essere riusciti, con il loro aiuto, a sconfiggere Cassandra, tornano alla TVA. Tuttavia, Cassandra li ha seguiti e ora vuole distruggere tutte le ramificazioni temporali, in modo che resti solamente il Vuoto e che lei possa essere la regina indiscussa dell'universo.

Deadpool & Wolverine: la spiegazione del finale

L'unico modo per fermare Cassandra è distruggere la macchina che bilancia le linee temporali, ma Paradox avverte che per distruggerla sarà necessario il sacrificio di uno di loro. Dopo uno scambio di battute, Deadpool decide di sacrificarsi contro il volere di Logan, che viene chiuso fuori. Nonostante l'impegno, purtroppo, il Mercenario Chiacchierone non riesce a raggiungere entrambe le estremità della macchina. Sotto le note di Feels like a Prayer di Madonna, Wolverine riesce ad entrare e, mentre si tengono per mano, riescono a salvare il mondo, uscendone comunque illesi. Un solo potere rigenerante non sarebbe bastato, ma due poteri rigeneranti (e Madonna) sì.