Deadpool & Wolverine: chi è Gambit e qual è la sua storia

Deadpool & Wolverine ha entusiasmato i fan con una serie di camei sorprendenti e nostalgici. Il film riesuma vari personaggi dimenticati o messi da parte nei film precedenti della Marvel e della ex FOX, spiegando che sono stati confinati nel Vuoto (una sorta di discarica cosmica del MCU).

Durante il loro esilio in questa dimensione, Deadpool e Wolverine incontrano tantissimi vecchi personaggi: Elektra (interpretata da Jennifer Garner), Blade (Wesley Snipes), X-23 (Dafne Keen in Logan) e Johnny Storm, la torcia umana di Chris Evans nei primi film dei Fantastici Quattro. Questi personaggi, le cui storie non hanno mai avuto una vera conclusione, si alleano con i protagonisti nella speranza di ottenere finalmente un finale.

Tuttavia, il cameo più esilarante è quello di Gambit, interpretato da Channing Tatum: personaggio che non ha mai avuto un film live-action, nonostante i numerosi tentativi di Tatum. Quando Gambit appare sullo schermo, con il suo caratteristico accento franco-americano di New Orleans e le sue carte da gioco come armi, si capisce che il personaggio ha una storia interessante alle spalle, ma qual è?

Deadpool & Wolverine: chi è Gambit?

Gambit, conosciuto anche come Ragin' Cajun è un mutante meno noto dell'universo degli X-Men. Il suo vero nome è Remy LeBeau, e ha l'abilità di utilizzare l'energia cinetica per trasformare le carte da gioco in armi letali, che esplodono a contatto con la loro vittima. Originario di New Orleans, Gambit era un borseggiatore prima di unirsi agli X-Men.

Gambit e la sua storia cinematografica complessa

Gambit è apparso per la prima volta al cinema nel 2009 in X-Men Le Origini: Wolverine, interpretato da Taylor Kitsch, ma è Channing Tatum (ora al cinema con Fly me to the moon) che ha dedicato anni a cercare di realizzare un film solista su Gambit. Il debutto di Tatum nei panni del personaggio in Deadpool & Wolverine è, infatti, una critica ironica all'industria cinematografica dei supereroi, spesso ignorati: dopo il successo del film 21 Jump Street, l'attore era determinato a realizzare un film su Gambit, e nel 2014 la 20th Century Fox approvò il progetto.