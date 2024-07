Deadpool & Wolverine: quando arriverà su Disney Plus?

Con Deadpool & Wolverine finalmente disponibile nelle sale cinematografiche, i fan cominciano a chiedersi quando sarà possibile vedere il film con Ryan Reynolds e Hugh Jackman comodamente su Disney Plus.

Non sappiamo ancora con certezza la data d'uscita di Deadpool & Wolverine in streaming. Tuttavia, basandosi sugli altri prodotti Marvel e Disney, non è difficile ipotizzare quando Deadpool 3 uscirà su Disney Plus.

Deadpool & Wolverine: la data d'uscita in streaming

L'ultimo film del MCU, The Marvels, è sbarcato sulla piattaforma di streaming esattamente 89 giorni dopo l'arrivo in sala. Stesso dicasi anche per Ant-Man and the Wasp: Quantumania e Guardiani della Galassia Vol. 3.

Seguendo questa stessa tabella di marcia, l'uscita di Deadpool & Wolverine su Disney Plus potrebbe concretizzarsi intorno al 23 ottobre. Ovviamente molto dipenderà anche dai risultati al botteghino del film, che si preannunciano stellari. In tal caso potrebbero cambiare i piani di uscita in streaming.

In generale, si dovrà attendere presumibilmente tra fine ottobre e novembre per vedere Deadpool & Wolverine su Disney Plus, mentre già nel mese di settembre o ottobre, indicativamente, dovrebbe essere possibile l'acquisto sulle principali piattaforme digitali.

Il terzo capitolo del Mercenario Chiacchierone è ricco di cameo e sorprese per i fan (qui tutte le nostre ipotesi prima di aver visto il film), dunque è di fatto impossibile vederlo direttamente in streaming senza incorrere negli spoiler. Il consiglio è di correre in sala, se non lo avete già fatto, e aspettare l'uscita su Disney Plus solo per un rewatch.