Lady Deadpool: tutto quello che c’è da sapere sul personaggio

Nell'ultimo trailer di Deadpool & Wolverine un dettaglio ha fatto esplodere il web , con i fan del Marvel Cinematic Universe sempre più in hype per il film . Per pochissimi secondi, infatti, nel nuovo video promozionale del film con Ryan Reynolds, compare Lady Deadpool , se pur non nel suo intero. Ma chi è Lady Deadpool nell'universo Marvel?

Ormai non è più un segreto, sono mesi che i rumors dietro Deadpool & Wolverine ci raccontano di una Lady Deadpool interpretata da Taylor Swift. Questa teoria non ha avuto, per il momento, alcuna conferma, e probabilmente non l'avrà fino all'uscita in sala del film. Difatti, nel trailer di Deadpool & Wolverine, in quei pochissimi secondi in cui appare, vediamo solamente le sue gambe e nient'altro.