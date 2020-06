Destiny 2, tutto è pronto per la presentazione dei nuovi contenuti

Bungie ci dà appuntamento per il 9 giugno alle ore 18

Bungie, software house statunitense conosciuta per essere l’artefice di titoli come Destiny, Halo, Myth, ha pensato bene in questi momenti di tensioni sociali che si registrano in più parti del mondo di seguire una strada diversa rispetto ad altre compagnie del settore videoludico.

Da un lato ha voluto con un proprio messaggio pubblicato il 1 giugno su Twitter, intitolato Black Lives Matter, non solo esprimere la solidarietà a tutti gli americani che manifestano in nome del primo emendamento della loro Costituzione contro ogni pregiudizio razziale, ma anche impegnarsi in prima persona in una campagna di finanziamento delle principali organizzazioni che si battono per i diritti civili, dall’altro lato ha confermato due giorni fa sempre sulla stessa piattaforma, senza alcun ripensamento di rinvio come accaduto per Sony, CD PROJEKT RED (Night City Wire), la quarta stagione di Call of Duty: Warzone, per citarne alcuni, la presentazione per il 9 giugno dei nuovi contenuti di Destiny 2 (“The future of Destiny 2 arrives. June 9 // 9AM PT”).

Il brevissimo teaser di accompagnamento porta ad intuire che la prossima ambientazione di gioco vedrà Europa, una delle 79 lune di Giove, la quarta per dimensione, a diventare questa volta un punto centrale se non di svolta dell’intera vicenda perché è lì che secondo indiscrezioni avverrà l’incontro/scontro con una sconosciuta razza aliena mai incontrata prima. Ad oggi sono stati pubblicati due video, uno con protagonista il Ramingo che pilota una navicella verso il satellite ghiacciato e il secondo con Erin Morn sulla sua superfice. Infine, dovrebbe arrivare, un terzo teaser con il ritorno dell’Ignota Exo. Dobbiamo attendere l’ufficialità dell’evento, dunque, per conoscere definitivamente cosa ci aspetterà sia in merito all’Anno 4, con largo anticipo del previsto, sia alla tanto attesa Stagione 11. Per la cronaca, Destiny 2 è uno di quei giochi che sarà disponibile per PlayStation 5 e per Xbox Series X.

