Disneyplus – Tutte Le Uscite Di Maggio 2021

DisneyPlus, la piattaforma di streaming con contenuti Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star, ha svelato le nuove uscite del mese di maggio 2021.

Di seguito trovi la lista completa dei film e delle serie tv in uscita.

Disneyplus – Unbreakable, Il Predestinato

FILM

L’arte di Cavarsela – 7 maggio

28 giorni dopo – 7 maggio

28 settimane dopo – 7 maggio

Alien vs Predator – 14 maggio

Hitchcock – 14 maggio

Bin Laden: documenti segreti – 21 maggio

Le spie della porta accanto – 21 maggio

Bastardi in divisa – 21 maggio

Miss Marzo – 21 maggio

Una spia non basta – 21 maggio

Io, Robot – 28 maggio

Crudelia – 28 maggio

Tin Men – 28 maggio

Unbreakable – il predestinato – 28 maggio

Disneyplus – Star Wars: The Bad Batch

SERIE TV

Star Wars: The Bad Batch – Stagione 1 – 4 maggio

Angel – Stagioni 1-5 – 7 maggio

Tutto in famiglia – Stagioni 1-5 – 7 maggio

Le avventure dei Gummi – Stagione 4 – 7 maggio

American Housewife – Stagioni 1-3 – 14 maggio

New Girl – Stagioni 1-7 – 14 maggio

High School Musical: The Musical: La Serie – Stagione 2 – 14 maggio

L’incredibile Dr. Pol – Stagione 16 – 21 maggio

Puppy Dog Pals – Stagioni 2-3 – 21 maggio

Marvel’s M.O.D.O.K., Stagione 1 – 21 maggio

Lie to me – Stagioni 1-2 – 21 maggio

The last man on Eart – Stagioni 1-4 – 21 maggio

Launchpad – 28 maggio

Miraculous – Le storie di Ladybug e Cat Noir – Stagione 3 – 28 maggio

Rebel – 28 maggio

My name is Earl – Stagioni 1-4 – 28 maggio

Bia – Stagione 1 – 28 maggio