Don’t nod: 8 giochi in uscita tra il 2023 e il 2025

Don’t Nod Entertainment (Life is Strange, Vampyr, Tell Me Why, Twin Mirror), ha rivelato di aver in produzione ben 8 giochi e che ha in programma di farli uscire tra l’anno prossimo e il 2025. Inoltre, nonostante la casa sviluppatrice e produttrice non abbia fornito ulteriori dettagli in merito ai giochi in questione, è comunque possibile grazie alle informazioni condivise, capire qualcosa in più sui titoli in arrivo.

Tutte le informazioni nel documento di Don’t Nod

I dettagli sono tutti contenuti nel nuovo documento condiviso dalla software house sul suo sito. All’interno di esso, non solo troviamo i ricavi dei primi 6 mesi del 2022, significativamente aumentati rispetto allo scorso anno (il che è sicuramente un buon segno di miglioramento per la crescita della compagnia nel mercato globale), ma anche una piccola quantità di informazioni su quello che possiamo aspettarci dallo studio in futuro.

Stando al report di metà anno infatti, gli sviluppatori starebbero lavorando a 8 giochi diversi, di cui cinque di questi, sviluppati e pubblicati da loro, uno in produzione insieme a Focus Entertainment e altri due affidati a Tomila e Tiny Bulll studios, ma sempre pubblicati da Don’t Nod.

Sfortunatamente al momento non abbiamo indizi su quali giochi possano essere, ma possiamo sicuramente aspettarci altre avventure grafiche come Life is Strange e Twin Mirror, essendo ormai il marchio di fabbrica di Don’t Nod.

Lo studio inoltre sembrerebbe essere alla costante ricerca di ulteriori opportunità per coprodurre e cofinanziare nuovi progetti, ciò significa che in futuro potrebbero aggiungersi altri giochi oltre agli 8 già in programma.

In attesa di ulteriori informazioni da parte della software house, vi ricordiamo che Life is Strange Arcadia Bay Collection è da poco uscito su Nintendo Switch, il pacchetto; comprendente le remastered del primo gioco e del prequel Life is Strange: Before the storm, è un ottimo modo di recuperare se ancora non l’avete fatto, due delle avventure grafiche più apprezzate degli ultimi anni.